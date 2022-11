Imágenes y testimonios: el plantel de Villa Mitre partió hacia San Luis en busca del ascenso

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

El plantel de Villa Mitre partió esta noche hacia San Luis, donde se medirá ante Racing de Córdoba por la final del Torneo Federal A.

Acompañado por un grupo de hinchas, la delegación tricolor se reunió en El Fortín y salió con rumbo hacia Potrero de los Funes, donde hará base a la espera del encuentro.

El combinado bahiense irá en busca del ascenso el domingo, desde las 16:45, en el coqueto estadio de La Pedrera, ubicado en Villa Mercedes, a poco más de una hora de la capital de la provincia.

El plantel que viajó a San Luis con el sueño del ascenso.

El DT Mungo junto a dos pequeños fanáticos.

"Ahora un poco ansioso, por suerte ya nos vamos. Estamos bien, con confianza, veremos qué pasa", dijo Maximiliano Tunessi, mientras se sacaba fotos con los fanáticos antes de subir al micro.

En ese sentido, Fabián Dauwalder señaló: "Estamos disfrutando de esto tan lindo de que la gente nos venga a despedir, estamos muy contentos".

Esta mañana, el equipo realizó el último entrenamiento en la ciudad en el que se vio un excelente clima de trabajo, enfocados en la final pero también con sensación de disfrute. Eso transmitían.

¿Para soñar con el ascenso, Maxi?

"Obviamente, te tenés que dar el lugar de disfrutar un poco porque es muy difícil llegar a la final. De 34 equipos llegamos dos y lo vamos a disfrutar y anfrontar con la seriedad que amerita", avisó Maxi.

"Lo primero que nos propusimos es disfrutarlo -admitió Fabián-, porque yo la vivimos una vez y lo padecimos porque hubo muchas cosas por atrás. Ahora lo que queremos es disfrutarlo, pasarla bien e ir por todo. Disfrutándolo y jugando con ganas, lo vamos a sacar a adelante", se ilusionó el defensor.

La selfie con Fabián y Maxi.

Distaulo posando junto a un hincha.

"Hoy estábamos entrenando y escuchábamos a la gente que estaba desde las 7 de la mañana esperando para sacar una entrada. Eso te llena de orgullo porque vas a representar a una ciudad", reconoció Dauwalder.

Tunessi llegó junto a Víctor Manchafico al estadio y mientras bajaba del auto sus pertenencia para subir al micro, un hincha no lo dudó: "¡Maxi, vas a hacer el gol del ascenso!", le gritó.

"Sí, lo escuché", dijo, entre sonrisas, Maxi.

"Ojalá sea así -siguió-. Todos los soñamos, pero con tal de que ganemos no me interesa quien lo haga, que sea con gol en contra me da lo mismo", pidió Tune.

Tapia antes de subirse al micro que los llevaba a San Luis.

El viaje a San Luis

Casi 800 kilómetros de ruta le esperan a Villa Mitre antes de armar campamento en la provincia de San Luis, ¿qué se hace durante esas horas?

"Mate, charla, cartas, música, hay un poco de todo... se hacen lindos los viajes", dijo Maxi.

"Un poco de todo, ya tenemos todo listo: la pastrafola de mamá (Ana) y la torta de mi señora (Agustina) que están en todos los viajes y no pueden faltar", cerró Fabi.

El plantel tricolor ya salió de Bahía con el sueño del ascenso en el bolso.

Manchafico ultimando detalles antes de viajar.

Juan Elordi también le dejó un recuerdo a los hinchas.

Moyano, el héroe del Carminatti junto a los hinchas.

Para estar en La Pedrera

Hoy por la mañana comenzó a muy buen ritmo la venta de entradas para los fanáticos de la Villa.

El expendio continuará este viernes en la boleteria del estadio ubicada sobre calle Necochea, de 10 a 13 y de 15 a 18.

El sábado, en tanto, la gente podrá adquirir su ticket en el mismo lugar, de 9 a 13.

Por otra parte, desde el club informaron que el remantente de entradas se venderá en San Luis, para aquellos simpatizantes que lleguen desde distintos puntos del país y no puedan asegurarse su boleto en nuestra ciudad.