Casación confirmó la pena a 20 años para el homicida de Agustina Bustos

La condena, a 20 años de prisión, que a mitad de este año le impuso la Justicia local a Matías Diego Moreno (22), por el homicidio en ocasión de robo de Agustina Bustos (19), fue confirmada por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires.

El fallo lo dictó la Sala IV, con los votos de Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello.

De esa manera se rechazó la apelación presentada por el abogado Valentín Fernández, defensor particular de Moreno.

En julio pasado, un jurado popular encontró culpable al joven por el crimen de Agustina, cometido la noche del 3 de abril de 2018 en el barrio Rucci.

Fernández pedía una reducción de la pena al entender que no se habían tenido en cuenta distintos atenuantes, como la edad del acusado (18 años y 8 meses al momento del delito), la carencia de antecedentes, su confesión, su arrepentimiento, su buen concepto y su actualidad familiar (cerca de ser padre), entre otros aspectos.

Casación rechazó cada uno de los argumentos y confirmó la resolución dictada por el juez Hugo Adrián De Rosa, del Tribunal en lo Criminal N° 1.

Acto de "ferocidad"

Sobre la edad de Moreno, el juez Kohan dijo que no debe operar como atenuante porque "no se explicó cómo el violento accionar del acusado fue producto de un proceso irreflexivo propio de la edad que tenía" y destacó que se trató de un acto de "una ferocidad" que no se condice con la descripción.

La carencia de antecedentes fue valorada por el juez bahiense y en cuanto a la confesión se dijo que no fue "lisa y llana", sino que "intentó colocar a una tercera persona como autor del ataque mortal".

En cuanto a su lazo familiar, Kohan agregó que "no representa una circunstancia que resulte merecedora de un menor reproche" y que el buen concepto del procesado tampoco es tal porque una testigo declaró que vio días antes del homicidio cómo Moreno sustrajo un celular a otra víctima.

"Desprecio por la vida"

Los agravantes de la pena, por otro lado, fueron "debidamente acreditados" según Casación y la extensión del daño está "sobradamente" probada con la declaración de los padres de Agustina, Aníbal Bustos y Laura Moreno, la corta edad de la chica y sus expectativas profesionales y laborales.

Casación remarcó que Moreno actuó con "desprecio por la vida" y una "violencia desmedida", tras señalar como significativo la multiplicidad de lesiones y que la puñalada en el corazón dejó un hematoma que, según los médicos, fue compatible con el traumatismo que produce el tope del mango del arma.

Por otro lado, destacó el estado de indefensión de Agustina (tomada por sorpresa desde atrás), la disparidad física entre ambos, su condición de mujer y la nocturnidad reinante.

La pena resultó "acorde a las particularidades del caso", afirmó Kohan, con la adhesión de su colega Natiello.