COVID en Bahía: "Tendremos cifras altas al menos hasta mediados de enero"

La infectóloga Laura Spadaro, del Hospital Municipal de Bahía Blanca, aseguró que como mínimo hasta mediados de mes se mantendrán altos los números de contagios en la ciudad, sobre todo debido al movimiento de gente y eventos que se ha dado en los últimos días.

“Sabemos que en los casos hay un delay (retraso) de entre 7 y 10 días en su aparición. Si a esto le sumamos todo lo vinculado con las fiestas de fin de año, tendremos cifras altas hasta mediados de enero por lo menos”

Además, señaló que si bien ayer se dieron 55 casos en la ciudad, reconoció que “es muy probable que los números del martes sean mayores, porque durante los fines de semana no todas las bocas de testeo están disponibles”.

En ese sentido, la infectóloga señaló que la variante surgida en Sudáfrica está predominando en los nuevos casos, debido a la “rápida expansión que ya veníamos viendo en el resto del mundo”.

“Al Covid le importa que haya gente amontonada –dijo en Hechos de Radio, por “LU2”-. La variante ómicron nos agarró en un momento de total relajo y se expandió. Recordemos que desde principios de diciembre dejó de haber aforos reducidos y la gente dejó de usar barbijos, a lo que se suma todo lo que ocurre durante la época festiva”.

Al respecto, dijo que al tratarse de una cepa “muy contagiosa”, se dan muchos casos positivos en grupos familiares.



“No es que una persona se contagia y otra no. La mayoría de los contactos estrechos están mostrando síntomas, aunque más leves. Por esa razón también se modificaron las condiciones de aislamiento”, sostuvo.

Spadaro señaló que, más allá de que para los próximos días se aguarda que la cantidad de casos se mantenga en índices altos, no existe una real preocupación en el impacto que pueda producir en el uso de camas en los centros de salud locales.

“Sí vemos que el sistema de salud está en crisis y falta personal para la atención. Los números nos demuestran que vamos a tener mucho trabajo puertas afuera del hospital y algo de trabajo adentro, pero no como en las olas anteriores. No es que no estamos preocupados, sino que esta preocupación se transforma en otra cosa”, aclaró.

En ese sentido, y en cuanto a lo que pueda ocurrir en Bahía Blanca, reconoció que habrá que ver cómo responde el sistema primario de salud en la ciudad para atender a todas esas personas que estarán en forma ambulatoria.

“El año pasado teníamos una red de seguimiento telefónico, y todo eso quedó bastante desarticulado. Entonces, habrá que ver cómo responde ese sistema con estos casos que, por más que sean leves, habrá más gente a la que decirle qué hacer”, aclaró.