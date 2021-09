"No queremos la experiencia de quienes convirtieron a un país potencialmente rico en 50 % de pobres"

Nuevamente en Bahía Blanca, el radical Facundo Manes encabezó esta tarde un acto en la Plaza Rivadavia de cara a las PASO del 12 de septiembre.

El precandidato a diputado nacional por "Dar el Paso" en la interna de Juntos en la provincia de Buenos Aires comenzó el acto destacando la figura de Lorenzo Natali, precandidato a diputado provincial por su espacio: "Es valiente, pensó en su patria antes que en él mismo, y eso merece un aplauso", aseguró Manes.

Luego, contó que en los últimos meses recorrió toda la provincia de Buenos Aires y "todos los ciudadanos me piden algo con más sentido común que la dirigencia: 'Doctor, necesitamos salir con educación, educación y educación'".

Manes pidió "volver a creer en nosotros", aunque "muchos no se sientan representados", porque "con la revolución del conocimiento podemos salir más fortalecidos y resilientes".

"Hay muchos que no quieren que nada cambie mientras la sociedad se empobrece, se enferma, tiene miedo del futuro... Los que no quieren que nada cambie solo le tienen miedo al voto popular, por eso el 12 de septiembre les vamos a decir 'no renunciamos a la Argentina'", resaltó el precandidato.

A su vez, respondió a aquellos sectores que acusan a su espacio de no tener experiencia: "Les decimos que no queremos la experiencia de gestión de quienes convirtieron, haciendo política tradicional, a un país potencialmente rico en 50 % de pobres. No queremos su experiencia de tener un país con una corrupción sistémica, no queremos su experiencia de haber generado una inflación que no pueden dominar, no queremos la experiencia de un año y medio sin clases, con un impacto en la salud mental y en la educación que va a ser por décadas".

"La experiencia que queremos, entre todos, es lograr una dinámica de abajo hacia arriba, colectiva, que no tiene techo ni fecha de vencimiento. ¡No vamos a frenarnos, no vamos a parar!", prometió.

Durante el discurso, Manes también sostuvo que "el progreso se encara con un clima de época" y consideró que "el último que vivimos fue en el 83, con la última gran política de Estado que fue reconstruir el sistema democrático".

Y enfocándose en sus propuestas, explicó que "la revolución del conocimiento es invertir en la primera infancia, con nutrición y estímulo adecuado. Es educación de calidad, es invertir más en ciencia y tecnología y vincularlo al sector productivo. Son instituciones fuertes, sólidas, independientes. Es abrirnos al mundo y tener sensibilidad social, pero también cohesión social porque esta grieta nos empobrece y nos embrutece. Es pensar en grande".

En ese marco, les pidió a los jóvenes "que luchen, que no acepten las cosas como están, porque cuando los jóvenes en la historia lucharon pasaron cosas inimaginables. En una semana tenemos la posibilidad de rebelarnos: rebelarnos no es no ir a votar, es ir a votar en contra de los que tienen experiencia y llevaron al país a este desastre".

"Sepan que ningún político les va a dar trabajo genuino ni va a abrir fábricas. Sería lindo, pero no va a ser así. Tenemos que generar un clima de época que apueste a la innovación, a la creatividad y al conocimiento, y esto no se hace si no nos ponemos a luchar millones y millones de argentinos con una visión estratégica de país", aseguró.

Por último, señaló que "muchos nos dicen 'esto es imposible' y yo les recuerdo al general José de San Martín, que tenía una visión de líder. A él le decían que lo que quería hacer era imposible y él les respondía: 'Es imposible, pero es imprescindible'. Por eso hoy decimos: 'Lo que queremos hacer es imposible, pero es imprescindible".

Lorenzo Natali, por su parte, resaltó "la revolución cultural y productiva" que propone Manes e invitó a "dar el paso". Además, emocionado, dijo que se siente orgulloso de que lo haya convocado con la idea de "cambiar la Argentina antes de que sea tarde".

También estuvo presente Anahí Bilbao, diputada provincial y candidata a renovar su banca —va segunda en la lista—, quien destacó "la posibilidad de tener hoy a Facundo Manes que encarna nuestro pensar y nuestro sentir, el sentir de esos jóvenes que hoy la única salida que encuentran está en Ezeiza. Jóvenes, el futuro es en Argentina, el futuro es en la provincia de Buenos Aires".