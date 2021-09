El conflicto en el Gobierno parece "un novelón mexicano", dijo Juan Pablo Baylac

El exdiputado nacional Juan Pablo Baylac, quien fue vocero del gobierno de Fernando de la Rúa, dijo esta tarde por LU2 que el conflicto interno que se vive en el seno del gobierno nacional parece "un novelón mexicano".

"Hace 72 horas que no hay gobierno en nuestro país. No hay nadie en la Casa Rosada ni en el Congreso. La propia vicepresidenta es quien ha hecho gestos y acciones para debilitar al presidente", expresó al programa Noticias en compañía.

"Chacho Álvarez decidió renunciar, en una lógica rara, creyó que iba a tener un 17 de octubre, se fue y sacó ministros que eran de su riñón, lo debilitó a De La Rúa y a los meses apareció con Cavallo queriendo ser jefe de Gabinete. Fue distinto, la crisis se resolvió al instante, con la renuncia", contó el político bahiense.

"No están jugando a los soldaditos de plomo, están gobernando y hay un vacío de poder. En la Casa Rosada no hay nadie, en el Congreso no hay nadie y la sociedad está angustiada, deprimida, con salarios que no alcanzan, el contexto es muy complejo y distinto a aquel" del gobierno de De la Rúa, según el exfuncionario.

Además, señaló que con los nombres que se están manejando para constituir un nuevo gabinete, "están poniendo la Primera de veteranos en el gobierno, que es gente con experiencia que no va a hacer los horrores que se cometieron durante la administración no inteligente de la pandemia, con una cuarentena eterna y la destrucción de la economía".

"El vacunatorio vip, las fiestas en olivos... Es propio de inexpertos. El gobierno ha perdido poder político y poder social, la gente el domingo le indicó un camino al gobierno. Cristina eligió a Fernández y entonces se achica la intención que tuvieron para volver mejores, la única intención es ver si pueden resolver los problemas judiciales de la vicepresidenta y sus colaboradores", sostuvo Baylac.

Por último, consideró que la pelea entre Fernández y Kirchner "parece un divorcio entre un esposo y una esposa. En lugar de discutir el transcurrir de los próximos dos años, el presidente quería un camino y la vice quiere otro, dicen que ella quiere profundizar el modelo y el presidente quiere cambiarlo".

"Fernández es el presidente del Partido Justicialista, el jefe político del partido del gobierno, y la diputada Vallejos le dijo mequetrefe, ocupa e inquilino, lo mandó a la concha de no sé dónde, hay una falta de respeto. No fue un diálogo privado, fue algo editado", cerró.