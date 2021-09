Otro audio de Vallejos: "Para tener a gente encerrada tenés que garantizarle el morfi y no lo garantizamos"

Un nuevo audio de la diputada oficialista Fernanda Vallejos con fuertes críticas al gobierno de Alberto Fernández se conoció este jueves por la noche.

"Por mí se pueden ir bien a concha de su madre, te lo digo así porque me preocupa, porque le estamos regalando la vuelta a la derecha y esto va hacer una catástrofe", comienza diciendo en el audio que dio a conocer TN.

Y agrega: "Frente a un Gobierno que fracasó miremos el ejemplo europeo. Los famosos gobiernos de coalición, lógicamente nosotros no tenemos primer ministro nuestro sistema es diferente, pero bueno han ensayado un modelo entre comillas económico. Un compañero me dijo el domingo siempre que se han hecho ensayos de laboratorios, estos engendros terminan resultando un monstruo, bueno este Frankenstein nos esta devorando, pero bueno los gobiernos de coalición frente a fracasos como este cuando pierden la mayoría qué hacen: se van antes o dan de nuevo. Y acá había que armar un gobierno nuevo y tenia que ocurrir el lunes, pero bueno como no hay ningún tipo de previsión ni planificación, no te digo estratégica ni táctica, nada de eso ocurrió".

En otro tramo dice: "La única que yo veo que ha reaccionado bien es Alicia Kirchner, que le pidió la renuncia a todos sus funcionarios y es lo que tenia que haber hecho Alberto, el tipo esta atornillado y tiene atornillados a todos los inútiles que tiene en el gabinete y cuando todos digo todos eh... de todos los colores, pelajes, orígenes. Acá no se salva nadie".

"Mas allá de la boca para afuera los resultados también son pésimos: tuvimos a la gente encerrada y ojo que soy una defensora de la cuarentena, pero no como la hicimos para tener a gente encerrada tenés que garantizarle el morfi y no lo garantizamos, y tenemos tantos muertos por millón de habitantes como aquellos países que no aplicaron medidas estrictas sanitarias como se aplicaron acá. En eso la oposición tiene razón", asegura, en una de las frases más duras.