Gay: "Los mentirosos no ganan en Bahía, ellos saben a quiénes me refiero"

Consumadas las elecciones PASO y el amplio triunfo de la coalición Juntos, el intendente Héctor Gay señaló que "se está tornando una costumbre que los que saben que no van a llegar, en las ultimas semanas largan frases y declaraciones que no tienen que ver con la realidad, acusaciones falsas, sabiendo que lo son".

"No quiero hacer una historia de esto porque lo más importante es que la gente sabe quién es quién en Bahía. Estoy en el octavo año de mi incursión en política y a algunas cosas no me acostumbro. Pueden revisar mis redes sociales y mis declaraciones, jamás he descalificado a nadie ni he utilizado mentiras para ganar un voto. Me ha ido bien, también como equipo, como grupo. Con esto me refiero a mucha gente, no lo voy a particularizar. Aquellos a los que va dirigido saben a quiénes me dirijo", amplió.

En diálogo con Panorama, por LU2, Gay dijo que los obtenidos anoche son "números que exceden lo que pensábamos más allá de que teníamos datos de que nos iba a ir bien en Bahía".

"Esto superó las expectativas, la diferencia lograda en Bahía no estaba en ningún calculo ni del más optimista. Y del diálogo permanente con la gente de Provincia, nadie pensaba en casi 5 puntos", contó.

"Hablé el sábado con Horacio Rodríguez Larreta y con Diego Santili y, si bien había expectativa —continuó—, se decía que era una muy buena elección de cara a noviembre perder por 3 o 4 puntos. Este resultado nos ha sorprendido gratamente y forma parte de esta ola que ha venido".

Más adelante, el intendente mencionó que "cuando uno ve que el peronismo perdió en Santa Cruz o en La Pampa es porque evidentemente la gente dio un mensaje importante".

"En Bahía mantuvimos los números de la última elección, pero nadie preveía que el Frente de Todos saque el 21 %. Ahora hay que prepararse para noviembre, que es la elección de los porotos y la que dirime los cambios. Sabemos que es otra elección, pero esta es una base importante porque la gente no va a cambiar sustancialmente de acá a noviembre", subrayó.

Hoy, Gay se reunió a primera hora con todos los candidatos a concejales y a media mañana, siempre en el Municipio, tenía previsto hacerlo con los candidatos a diputados de la Sexta Sección electoral, aunque fue suspendida.

"Vamos a tratar de consolidar esto —respondió—. Ya empezamos a diagramar el trabajo, no queda tanto tiempo. Agradezco, porque esto es un respaldo. Cuando uno tiene una función ejecutiva, que significa desgaste y atender múltiples problemas que tiene la ciudad, si después de seis años tenés este resultado, estimula para seguir trabajando".

Ante la consulta por la elección llevada a cabo por Lorenzo Natali, el jefe comunal sostuvo que fue "muy buena".

"Otra vez la Sexta Sección ha sido la de mejor porcentaje sumando las dos listas; estamos en el 52 %, contra el 27 % del Frente de Todos. Hemos ganamos en 21 de los 22 distritos, únicamente ganó Alejandro Dichiara en Monte Hermoso; los otros 21 fueron ganados por Juntos", recalcó.

"Por supuesto hay resultados que no dejan de sorprender, como en Tornquist o en Villarino, pero el grupo encabezado por Lorenzo Natali ha hecho una excelente elección. Fue parejo, porque nosotros ganamos con Fernando Compagnoni en Bahía y en Punta Alta, pero sobre todo el interior rural le dio un respaldo muy fuerte a la candidatura de Manes y Lorenzo y está muy bien, hay una complementación ideal para noviembre", detalló.

"Este resultado le da un diputado más a Bahía, que es importante. El único que tiene ahora es Santiago Nardelli y, si consolidamos esto en noviembre, vamos a tener una representación muy buena con dos diputados, como Lorenzo Natali y Fernando Compagnoni", auguró.

"Esto significa, cuando me faltan dos años de gestión, un impulso importante para que este tiempo sea fructífero. Es un mimo importante. Hay muchas cosas para hacer", sostuvo.

Por última, ofreció su visión de por qué la gente le dio la espalda al Frente de Todos.

"Hay muchas cosas en el debe. El tema vacunación, el manejo de la pandemia, el cierre innecesario, las clases que no se dieron. La realidad económica de la sociedad es muy mala, no solo por la inflación, la falta de trabajo, la caída del poder adquisitivo...", enumeró.

"Y dentro del tema pandemia, a la gente le indignó mucho el vacunatorio VIP, la fiesta en Olivos mientras se pedía el encierro... Le gente tiene memoria. Un montón de cosas no se hicieron bien y la gente lo castigó con el voto. No solo en Bahía Blanca, cuando uno ve el mapa de la Provincia y la Nación, se da cuenta que la gente reprueba lo actuado por el Gobierno", completó.