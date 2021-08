El recuerdo que afloró en el Etchart, con el histórico de Ferro que pudo jugar en Villa Mitre

Por Fernando Rodríguez

Enviado a Buenos Aires

El mítico Héctor Etchart de Caballito fue donde entrenó Villa Mitre, en la previa al cuarto partido ante Unión, por la serie final de la Liga Argentina, que los tiene abajo 2-1.

Allí, el retrato de León Najnudel sobresale en lo alto, acompañado por las camisetas de varios históricos, como Diego Maggi, Luis Oroño, Javier Maretto, Sebastián Uranga, Orlando Fabián Tourn, Luis Scola y, el más emblemático, Miguel Cortijo.

El histórico jugador de Ferro, uno de los mejores bases que dio el básquetbol argentino, recaló en esta institución, proveniente de Santiago del Estero, aunque bien pudo haber ido a Villa Mitre. ¡Sí, a Villa Mitre!

La posibilidad del vínculo había surgido desde la propia dirigencia tricolor, anunciando la llegada de “un calificado pilar santiagueño”. La noticia surgió los primeros días de abril, en 1976.

Había debutado en Primera, con 14 años, y varios tenían puestos los ojos en él.

“Los dirigentes de Villa Mitre fueron los primeros en acercarse”, le contó a La Nueva el propio Cortijo.

La charla se concretó durante el Argentino de Viedma. Por entonces, Miguel tenía 18 años.

“Fui por mi provincia y durante el torneo se acercó gente de ese club, me acuerdo de dos dirigentes, Fernández y Enrique Montecchiari, con la propuesta de que había un proyecto para jugar ahí”, recordó.

“Me consideraban la revelación del torneo. Jugué mi primer Argentino de mayores con 15 años, en La Rioja, con jugadores que eran figuras en Santiago. Yo, encima, era titular”, repasó.

"Cuando regresé a Santiago después del Argentino me comprometí a ir. Pero en ese mismo torneo –admitió- León Najnudel me habló para ir a Ferro. Y me incliné por Buenos Aires porque lo conocía a León de haber dirigido un año en Santiago. Además, estaba llevando a cabo un proyecto muy importante en Ferro de cara a futuro”.

¿Qué hubiera sido de Cortijo en Villa Mitre y de Villa Mitre con Cortijo? Nadie puede saberlo.

Hoy su camiseta se encuentra en lo alto de este estadio, el mismo donde el tricolor intentará cumplir su sueño y en el que el propio Cortijo desparramó tanto talento.

