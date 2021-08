“A los pacientes les dije que iba a volver el lunes”, contó Franco Amigo, figura de Villa Mitre

Por Fernando Rodríguez

Enviado a Buenos Aires

El martes Franco Amigo le dijo a La Nueva.: “Tuve una muy buena temporada en porcentajes, por eso me da lástima que en estos partidos, los que más se disfrutan, la pelota no entre”.

Claro, había sumado 0-7 en triples y 3-17 en dobles, en los dos primeros juegos de la serie Villa Mitre-Unión, por la final de la Liga Argentina.

El tercero, anoche, el tricolor no podía fallar para seguir con vida. Y necesitaba que Franco dijera presente. Lo hizo. ¡Y cómo!

Su planilla: 2-6 en triples, 8-10 en dobles y 5-8 en simples. Total, 27 puntos, con algunas conversiones que sacó del fuego, sin que le quemaran las manos.

“Había tenido un playoffs tremendo en la burbuja de Viedma y me daba bronca terminar así. Entraron tiritos que había fallado en los dos partidos anteriores, sumé en confianza. Más allá de los 27 puntos, creo también que me fue bien con la defensa sobre el base y el equipo, en general, jugó mejor. Pudimos bajarles el goleo”, analizó.

Los santafesinos habían promediado 79 entre los dos primeros juegos y en el tercero Villa Mitre los dejó en 68.

“Mandamos un mensaje y ellos saben que no estamos muertos, que vamos a dar batalla”, avisó Amigo, de 31 años.

“Sabemos que no hay vuelta atrás y si bien entramos como todos los partidos, en este sacamos ese plus que nos hizo jugar de otra manera, pasándonos la pelota y estando más pacientes cuando no salían las cosas, sobre todo, siendo más duros en defensa, donde estuvo la clave”, opinó.

Franco es uno de los tantos que desarrolla una actividad paralela al básquetbol, como kinesiólogo, trabajando junto a su compañero Ramiro Heinrich.

“A los pacientes les dije que iba a volver el lunes, así que hay esperanzas y tenemos con qué dar pelea. Vamos paso a paso”, se ilusionó.

Mañana, en Ferro, a las 19, el tricolor intentará seguir caminando para llegar al domingo y definir en un quinto juego.

