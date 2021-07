Bevilacqua: "La crisis de Corfo se resuelve dialogando y dejando de lado posicionamientos políticos"

El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, reconoció hoy estar preocupado por el conflicto desatado en Corfo Río Colorado a raíz del enfrentamiento entre los productores regantes y la administración de Ramiro Vergara, pero aseguró que es posible resolverlo "con diálogo" y "dejando de lado posicionamientos y prejuicios políticos".

"Si bien Corfo es un organismo autárquico que depende de la Provincia, junto con el intendente de Patagones (José Luis Zara) estamos preocupados por lo que está ocurriendo. Hace 20 días recibí a los productores del Consorcio Hidráulico, el miércoles de la semana pasada volví a hablar con ellos y en Pedro Luro me entrevisté con el administrador de Corfo (Ramiro Vergara). Tanto Zara como yo estamos a disposición para mediar cuanto antes", dijo por Panorama, de LU2 Radio Bahía Blanca.

"Creo que acercar las posiciones no es tan difícil, pero la única vía de hacerlo es la del diálogo, sentados en una misma mesa", añadió.

Bevilacqua dijo que hay que dejar de lado posicionamientos políticos.

"Desgraciadamente, cuando viene la época electoral ciertos actores aprovechan las situaciones y los reclamos válidos para mezclarlos con cuestiones políticas. Yo creo que tanto los productores como Corfo, la Provincia y nosotros, como dirigentes políticos, es resolver los problemas objetivos", enfatizó.

"Cada cual puede tener su propia mirada, pero mezclar temas ideológicos y políticos con cada conflicto, en épocas electorales, no me parece adecuado. En la mesa de discusión tenemos que ver los problemas y pedidos puntuales, algunos de los cuales me parecen razonables. Por ejemplo, la designación del administrador por concurso, o la publicación de datos contables", añadió.

"Las diferencias y los prejuicios político-ideológicos lo único que hacen es dividirnos, cuando aquí lo que necesitamos es llegar a puntos de acuerdo. Si no nos escuchamos, si no hay diálogo, no hay forma de resolver nada", completó.

Bevilacqua indicó que junto a Zara solicitarán una audiencia con funcionarios provinciales para pedirle también a la Provincia que intervenga, a fin de resolver el conflicto cuanto antes.

Mientras tanto, los productores regantes aseguraron a La Nueva. que continuarán el reclamo.

La semana pasada se manifestaron sobre la ruta nacional 3 para pedir al ministerio de Desarrollo Agrario que intervenga Corfo, remueva al administrador Ramiro Vergara y designe a su sucesor mediante el mecanismo de concurso público.

La bronca de los productores viene desde hace un año, cuando apareció una factura de 230 mil pesos pagada por la anterior administración de Corfo a una fotógrafa lurense por presuntos trabajos de albañilería en el puente del Canal Unificador III. Por ese hecho los productores realizaron una denuncia penal y la Provincia decidió agilizar la jubilación del por entonces administrador general León Somenson y aceptar las renuncias de los gerentes Cristian Eval (administrativo) y Marcos Aragón (técnico).

Poco tiempo después asumió como nuevo administrador general Ramiro Vergara, a quien los productores le exigieron que "abriera los libros" de Corfo y les permitiera realizar una pericia contable para ver en qué se gastaron los fondos que aportaron en concepto de canon de riego durante la administación de León Somenson, si existieron otras irregularidades además del pago mencionado a una fotógrafa y, en tal caso, quién fue el responsable, entre otras cuestiones.

Ante la falta de respuestas, el mes pasado los productores denunciaron al propio Vergara. Según dijeron, la medida se tomó no sólo porque en su momento el funcionario supo sobre la denominada "factura de la fotógrafa" y no hizo nada, sino porque no respondió en forma favorable al pedido de una auditoría contable por parte de los productores tras la jubilación de Somenson ni se mostró receptivo a los reclamos de transparencia.

A fines del mes pasado comenzaron las protestas activas. Además de confeccionar un petitorio, realizaron un banderazo y la semana pasada se manifestaron sobre la ruta nacional 3.

El jueves 8 fue el propio Vergara el que salió a responderle a los productores que piden su alejamiento. Insistió en que no hay "ninguna organización política manejando la institución" (algunos productores aludían a La Cámpora), negó que se esté planificando eliminar el Consorcio Hidráulico y criticó a las "operaciones mediáticas que se hacen y que terminan perjudicando a la zona de riego en general".

Los productores, sin embargo, se mantienen firmes. Y si bien resolvieron mantener apenas una "guardia pasiva" en la ruta 3, advirtieron que podrían volver a cortarla si el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, no los recibe para interiorizarse de su petitorio.