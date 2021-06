Migraciones, tras la estadística de incumplimiento de cuarentena: "Les caben denuncias penales"

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró este lunes, luego de revelar que un 40% de las personas que ingresan al país no cumplen con las medidas preventivas de aislamiento, que se aplicarán denuncias penales y multas a los incumplidores.

La funcionaria del Ministerio del Interior explicó que si bien la entrada al país depende del Gobierno Nacional, son las jurisdicciones locales las que deben garantizar que se cumpla con el aislamiento preventivo de siete días determinado para las personas que llegan a través de Ezeiza.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

En ese sentido, contó que esta semana el ministro Eduardo "Wado" de Pedro pidió que Nación empiece a controlar estos cuidados, debido a que había múltiples denuncias de vecinos que aseguraban que algunas personas no cumplían con la cuarentena.

"En Ezeiza se tienen que hacer un test de antígenos si da negativo, tienen que hacer siete días de cuarentena en sus domicilios, que lo tienen que controlar las jurisdicciones locales", indicó.

"Ahora también lo empezamos a hacer nosotros, por pedido de Wado de Pedro. El 40% no estaba cumpliendo con esta medida. La cuarentena es clave. No es un capricho del Estado. No importa si tienen un PCR negativo. Pasa mucho que los síntomas aparecen recién a los dos o tres días. Es vital cumplir con las medidas", amplió Carignano en diálogo con La 990.

"A las personas que no encontramos en sus domicilios les caben denuncias penales. Corresponden penas de tres a cinco años de prisión. Es propagar una enfermedad muy contagiosa. Nuestro principal objetivo es vacunar. No podemos en este momento interrumpir esto por unos pocos que no quieren cumplir", aseveró. (NA)