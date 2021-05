"Para mí esto no es un hecho aislado ni la obra de un loquito", dijo Ghigliani

La concejala del Frente de Todos, Gisela Ghigliani, sostuvo hoy que "este no es un hecho aislado ni la obra de un simple 'loquito'", al manifestarse sobre el ataque con un explosivo ocurrido ayer en la sede de La Cámpora ubicada en Donado y Beruti de Bahía Blanca.

"No podemos obviar que días atrás hubo pintadas intimidatorias en nuestra ciudad. El acto de violencia política apunta a amedrentar, a intentar silenciar, a generar miedo. Eso en la democracia es repudiable y espero que la Justicia pueda esclarecer el hecho", agregó.

La edil dijo que "estamos en un momento muy delicado, que nos obliga a dirigentes políticos, periodistas, referentes sociales y demás actores a tener mucho cuidado respecto de los mensajes que le enviamos a la gente", en contacto con Panorama, por LU2.

"No merecemos, con nuestra joven democracia, pasar momentos como los que tuvimos; esa zozobra, sensación de inseguridad, de enfrentamiento. Esto no lo queremos y no va a ser así", subrayó.

Ghigliani señaló también que "los responsables no son solamente los que realizaron el acto concreto de ir, sino los que participaron en la cuestión ideológica".

"El discurso de odio está instalado —continuó— y desde ahí se puede pasar de las palaras a un acto en algunas personas. Me parece que atravesamos una situación particular, en lo social, con angustia e incertidumbre, y a veces, desde la política y algunas organizaciones, hay que ver cómo uno puede decir las cosas". 'Vendepatria' para algunos puede ser una palabra más o menos fuerte, tenemos que apuntar a conceptualizar mejor qué es lo que uno quiere decir con eso".

Además, la edil contó que en el ámbito del Concejo Deliberante conversaron para emitir un fuerte repudio a lo ocurrido.

"Este hecho vuelve a poner en agenda la necesidad de contar con cámaras de seguridad operativas en sitios estratégicos de la ciudad", completó.