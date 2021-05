Insólita guerra online y judicial entre dos grandes comercios y varios son los que miran a Cabrera

--Hola, Juan. Enfocá bien la cámara que te veo cortado.

--Es que me sorprendiste. Pensé que no te ibas a conectar y no precisamente porque seas enemigo de la tecnología...

--No veo motivo para no hacerlo. Hace una semana los eliminamos del torneo local y por la Copa andamos más o menos igual.

--Tarea titánica la mía al esperar de vos un mísero gesto de grandeza ante la tremenda dignidad de un equipo que se sobrepuso a todo y salió adelante, pero bueno, todos los diarios del mundo lo reflejaron...

--Uhh… pará un poco, parece que el nuevo encierro te sacó de eje, mejor tomemos cada uno un café en su casa mientras aprovechamos que Internet no nos impide disfrutar de nuestras charlas domingueras. ¿Dale?

--Me parece bien, aunque si hubiésemos salido a caminar nadie nos hubiese dicho nada... ¿Con qué empezamos? ¿Con el confinamiento? ¿Con el tope de 30 kilómetros por hora para circular en auto por el centro?

--En lo personal estoy de acuerdo con ambas medidas: en cuanto a la primera no queda otra, y con eso no justifico nada ni digo que se hayan hecho las cosas bien, pero la situación se está desmadrando. Solo me gustaría que los controles sean para todos y que no siempre paguen algunos sectores. En cuanto al tránsito en el centro, todo lo que sea cuidar al peatón es calidad de vida, de eso no hay duda. Igual anoche, con el confinamiento, ni el gato andaba por la calle.

--Bueno, ¿con qué empezamos entonces?

--Con la despedida de un excelente funcionario y mejor persona.

--¿Qué pasó?

--No te asustes, me refiero a la partida a Rusia de nuestro amigo el cónsul de Italia, Antonio Petrarulo, alguien que será difícil de olvidar en Bahía y quien sigue desde hace años, sin falta, nuestras charlas de los domingos. Te diría que desde que llegó, en noviembre de 2016, no se perdió ninguna.

--Sí, me contó que se va a Moscú como Primer Secretario de la Embajada de su país. Realmente se lo va a extrañar por sus condiciones humanas y profesionales, con un profundo conocimiento de la realidad argentina y de la bahiense en particular.

--Tal cual, y pese a que no le tocó un buen momento para actuar, su labor fue impecable al frente de uno de los Consulados más difíciles por la extensión que abarca, con un ritmo de trabajo impresionante. Fijate que entre 2016 y 2019 los pasaportes emitidos, por ejemplo, se incrementaron el 65 por ciento.

--Mis mayores deseos de éxito para Antonio, quien con tan solo 36 años ya viene desarrollando una tarea brillante y para su mujer Sonia. Se los va a echar de menos.

--Es verdad, pero pasemos ahora a nuestros habituales temas comerciales, si es que aún hay comercio.

--No te das una idea cómo cayeron las nuevas medidas de aislamiento, el ánimo está por el piso y muchos tienen bronca porque piensan que no va a haber controles y, una vez más, terminarán pagando justos por pecadores.

--Ningún cierre, ¿no?

--Pato Pampa, la tienda de ropa, cerró el local que tenía en calle Soler y me dijeron que se va al shopping. En general hay mucho malestar y los comerciantes dicen que si esto sigue así no va a quedar otra que abrir showrooms y a ponerle cada vez más fichas a la venta online.

--¿Ese negocio se va del centro a Cabrera por algún motivo en especial?

--No lo sé, si sé que varios son los que miran hacia ese sector, sobre todo grandes empresas.

--¿Por ejemplo?

--¿Viste que al lado de una tradicional concesionaria de autos de nombre alemán empezaron un gran movimiento de suelos?

--Tenés razón. ¿Qué sabes?

--Que esas tierras son de las nuevas generaciones de dos grandes agencias de autos que aún no se fueron a Cabrera, una perteneciente a una marca italiana y la otra a dos: una estadunidense y la otra francesa.

--No me digas que se van para ese sector de la ciudad.

--No te lo puedo confirmar, quizás en algún momento lo hagan, pero cuando el río suena es porque agua trae ...

--¿Algo más del tema comercial?

--Sí, una perlita que va a dar que hablar, agarrate.

--Uh... ¿qué trajiste?

--Una guerra comercial desleal en Internet que involucró a dos firmas dedicadas a la venta de indumentaria deportiva, una de Bahía y la otra de Punta Alta y que se está librando ahora en la Justicia.

--Si llegó a Tribunales seguro podes dar nombres.

--Sí. La empresa Capaccioni denunció que Ferreira Sports y su filial Séptimo Store utilizaron el nombre Capaccioni en un anuncio publicitario de Google Ads.

--¿Me estás queriendo decir que cuando la gente buscaba Capaccioni aparecía ese aviso y redirigía a los potenciales clientes a los sitios web de Ferreira Sports y Septimo Store?

--Así es. Todo comienza con una denuncia de Roberto Luis Capaccioni, quien dijo que en los últimos años, con el crecimiento del comercio online, habilitó un sitio web con el objeto de tener una mayor presencia comercial en Internet.

--Te sigo.

--Bueno, con motivo de la pandemia, Capaccioni dijo que al forzarse el cierre físico de los locales comerciales decidió realizar una fuerte inversión en internet y redes sociales para activar las ventas online, hasta que, a principios de 2020, se llevó una gran sorpresa.

--¿Qué descubrió?

--Dijo que al intentar entrar desde su computadora personal a la página web de su local comercial, descubrió que el buscador Google arrojaba como resultado de la búsqueda del término “Capaccioni” un anuncio que decía “Capaccioni-septimostore.com” (sic), encontrándose inmediatamente debajo de dicho anuncio la dirección del sitio web de Séptimo.

--Es decir, un local de Ferreira Sports S.A...

--Exacto, amigo, empresa esta, que según consta en el expediente, ante la intimación para que cese en la conducta antijurídica indicada, respondió con una serie de evasivas.

--¿La Justicia ya resolvió algo?

--Sí, la doctora María Fernanda Arzuaga, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 7, en la causa seguida por Capaccioni contra Google Argentina Google central, resolvió hacer lugar a la demanda, condenándolas a proporcionar a Capaccioni la cantidad de días que Ferreira Sports S.A. y Séptimo Store utilizaron el nombre de Capaccioni o Capaccioni Deportes en el anuncio publicitario o servicio Google Ads y que permitían relacionar el término “Capaccioni” con el contenido de las páginas web de las firmas indicadas.

--Me imagino que también deberán proporcionar la cantidad de visitas obtenidas a través de dicha asociación de datos.

--Sí, además de suprimir los anuncios que generen el indebido direccionamiento. Pero el tema no termina allí.

--¿Por qué?

--Porque la jueza señaló que lo que se refiere a la cantidad de compras realizadas mediante el ingreso descripto excede el marco de la presente acción, esto deberá dilucidarse en el marco de la acción de daños y perjuicios que Capaccioni dice que iniciará contra la empresa de deportes denunciada como involucrada en la maniobra.

--¿Se sabe algo más?

--Que Google cumplió con lo que pidió la jueza y de la información proporcionada se desprende que el cuestionado anuncio estuvo activo del 26 de abril de 2019 al 17 de noviembre de 2020.

--Una enormidad...

--Sí, y el anuncio Séptimo Store recibió un total de 884 visitas a su sitio web direccionadas por el aviso de la discordia.

--¿Qué más tenés?

--Pese al coronavirus, tengo muy buenas noticias para la salud en Bahía y sur argentino.

--Contame.

--iNova incorporó un nuevo tomógrafo Multislice de 128 Cortes Marca Philips, este es el primer tomógrafo que se instala en nuestro país de la nueva generación de Tomógrafos Philips, tiene la más alta tecnología, con los softwares más avanzados del mercado en este tipo de equipamiento.

--Ya había sumado otros equipos, ¿no?

--Correcto. Este se suma a un tomógrafo de 128 cortes, tres resonadores de 1.5 tesla, y la exclusiva Cámara Gamma de doble cabezal posiciona a iNova como el único centro en Bahía y sur del país con tamaña capacidad de aparatología, infraestructura, herramientas y estándares de calidad de primer nivel internacional, y posibilitando que los pacientes se puedan realizar estudios de diversas especialidades sin tener que trasladarse a otros centros lejanos como Capital Federal.

--Te cambio de tema, ¿es cierto el rumor de que van a “privatizar” las notificaciones en los tribunales?

--Es lo que están planteando los judiciales, con cierta preocupación. El tema es así: con esto de la pandemia, la Corte bonaerense avanzó hacia la vía electrónica y desde el gremio creen que el actual sistema público, con la Oficina de Mandamientos, pasará a ser residual. Y aseguran que la figura del telegrama electrónico "encubre" la habilitación de la entrega de notas a través de empresas privadas de correo o abogados de la matrícula.

--¿Pero esto, por ahora, no es así?

--No, pero el sindicato está en alerta, pidió una reunión con la Corte y alienta a juntar firmas en contra del proyecto. Creen que el traslado de una demanda judicial no es lo mismo que llevar una factura de gas o de luz, por ejemplo, porque los de la oficina judicial son agentes fedatarios respaldados por el organismo que representan.

--¿Y temen por los puestos de trabajo?

--No creen que haya despidos, pero sí que puede haber reasignación de tareas y, eventualmente, que vayan como adscriptos a otra planta funcional, con lo cual podrían sufrir un retroceso en la carrera laboral.

--¿Sabés cuántos son en Bahía los que trabajan en la Oficina de Mandamientos?

--Son 17 o 18 entre notificadores, oficiales de justicia y administrativos. Hay que agregar 4 en Tres Arroyos y un oficial por cada juzgado de paz en 11 localidades. Es decir que en total son más de 30.

--Che, así que el domingo pasado los muchachos de Rex anduvieron de festejo?

--Así es, festejaron nada menos que 25 años de emisión ininterrumpida de su programa Por Bahía. Se los vio muy contentos.

--No es para menos, es un programa que además de analizar la actualidad con una mirada local y regional, lo hizo siempre cuidando los valores y con responsabilidad.

--Y por él pasaron las figuras más importantes, desde vecinos hasta presidentes y por su conducción pasaron referentes de la ciudad, como es el caso del actual intendente Héctor Gay.

--¿De la actual conducción no decís nada?

--Que es para sacarse el sombrero, nada menos que Norman Fernández, un periodista de lujo junto a Agustín Sagasti, un valor de la nueva generación que aporta modernidad al programa creado y producido en forma integral por REX Comunicaciones Integradas, el cual se emite por Telefe Bahía y ya lleva ganados 21 premios nacionales.

--Un orgullo para Bahía, pero ahora levantemos campamento que se hizo tarde y hay que prender el fuego.

--Dale, cortemos la cámara y ojalá podamos volver a vernos pronto en el café y en la mesa de siempre.