"Pedimos transparencia a un gobierno que la levanta como bandera pero no la ejerce"

El concejal del Frente de Todos Carlos Quiroga habló esta mañana por LU2 sobre el choque que protagonizó Fabián Tuya, quien renunció esta mañana como director general de Delegaciones, y pidió "transparencia" a la gestión de Héctor Gay.

"Creo que hubo un intento del Ejecutivo municipal, con el comunicado del sábado, de contradecir al inspector de tránsito que había hecho su trabajo de manera impecable y darle cobertura al funcionario. Cuando vieron que socialmente no había margen para seguir adelante con esa estrategia, no hubo más remedio que desprenderse de Tuya", indicó Quiroga.

A su vez, se refirió al pedido de informes que presentó su bloque en el Concejo Deliberante, donde "preguntamos si hay cámaras de seguridad que registraron el presunto acto imprudente de otro automovilista que generó la maniobra de Tuya, quien dio su auto con una casa. Felizmente la providencia quiso que nadie pasara por ese lugar a esa hora, porque si no estaríamos lamentando una tragedia irreversible".

"El único documento que vale la pena tener en cuenta, que la ley contempla, es el acta del funcionario público que establece que hubo una negativa reiterada a realizarse el control de alcoholemia. Después el Ejecutivo usa esa frase majestuosa que quedará para la historia de 'deficiencia en el soplido'... mientras tanto, a poco del accidente, a Tuya se lo veía hablando en algunas filmaciones y radios; si podés hablar también, podés soplar", aseguró.

Quiroga también cuestionó el "ir a un hospital para hacerse un análisis que no le va a servir ni para una compañía de seguros, cuando tenía el Municipal a tres cuadras. En el medio estaban el Español, el HAM, el Privado del Sur y cruzó la vía hasta el Italiano, un hospital que está vinculado al diputado Nardelli, que es el padrino político de Tuya, lo cual alimenta suspicacias a lo mejor infundadas, pero en la medida que no hubo información rápida, certera y precisa y lo único que apareció fue un comunicado pretendiendo desautorizar al inspector del tránsito, las sospechas se acrecentaron", sostuvo.

"Reclamamos transparencia a un gobierno que la levanta como bandera, pero no la ejerce en absoluto. Sin ir más lejos tenemos lo de Sapem transporte [en relación al traspaso de algunas líneas], que todavía no nos han contestado. La única respuesta que hubo fue la de [el secretario de Movilidad y Espacios Públicos, Tomás] Marisco diciendo cuándo vendieron los colectivos, que más allá de que no está verificado y es una cuestión de fe creerle o no, ha sido muy por debajo del precio de mercado y favoreciendo al empresario que bancó la campaña de Gay. Y todo así...", lamentó el concejal.