Pase sanitario: ¿qué ocurrirá con el personal de salud que no quiera vacunarse?

La provincia de Buenos Aires todavía no ha determinado qué ocurrirá con los trabajadores públicos de la salud que no quieran completar su esquema de vacunación contra el coronavirus, ni tampoco si se les abonará el sueldo en caso de que no puedan concurrir al centro de salud.

Esta es sin dudas una de las cuestiones más polémicas que generó la implementación del pase sanitario en todo el territorio bonaerense, que ha despertado una gran polémica entre el empresariado y que, por lo visto, todavía no tiene una decisión oficial respecto de los pasos a seguir.

Los lineamientos de la norma indican que un trabajador que normalmente atiende al público, y no cuenta con el esquema completo de vacunación anti Covid, no podrá seguir desempeñando esa función. La solución, en parte, es trasladar a esa persona a otro sector; en caso que no se cuente con otro lugar o no acepte hacerlo, debería permanecer en su casa.

El interrogante, que ha generado una gran polvareda y que -hasta ahora- nadie del gobierno aclara, es si ese empleado tiene derecho a continuar percibiendo su sueldo.

En ese sentido, el director provincial de Hospitales, Juan Riera, señaló hoy que todavía se está trabajando en cuál es la decisión a acatar, al menos en los sectores pertenecientes a la órbita estatal

“El ministerio de Trabajo todavía no reglamentó qué pasará con la parte del pago”, reconoció en el programa Panorama, que se emite por “LU2”.



Juan Riera, director provincial de Hospitales.

Al respecto, dijo que existe un bajo número de trabajadores que todavía no cuentan con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, y aclaró que la idea es reubicarlos en otros sectores del hospital en el que trabajen. También aclaró que cualquier persona que concurra a un centro asistencial público podrá ser atendida, cuente o no con el pase sanitario.

“El pase sanitario incentiva a la sociedad a vacunarse, para que la circulación disminuya y los casos no sean graves. El Covid-19 sigue siendo una amenaza sanitaria; no se va a ir mañana, sino que vamos a convivir con él mucho tiempo”, dijo.

Por otro lado, el funcionario mostró su preocupación ante el crecimiento de los casos de COVID de los últimos días, y señaló que la demanda en los centros de salud se está viendo incrementada a partir de las patologías que no fueron atendidas durante las etapas más duras de la pandemia.



“Ayer tuvimos 3.300 casos en la provincia, cuando en la semana pasada eran de 900 o de 1.000 en forma diaria. Esto también hace crecer la demanda de atención y estresa bastante el sistema de salud”, explicó.

En ese sentido, indicó que existe una “demanda sostenida” a partir de patologías diferentes al Covid-19, lo que también termina estresando al sistema hospitalario.

Además, reconoció que si no fuera por el alto índice de vacunación contra el coronavirus, la situación hospitalaria sería mucho peor.

“En la actualidad, las camas de terapia intensiva están estabilizadas con una ocupación del 50%, lo que nos da un stock en caso que se requieran ante un hipotético aumento de pacientes Covid.

Por último, y después de la controversia de los últimos días respecto del origen de los nuevos infectados, Riera señaló que “los contagios no vienen de un sector en particular”, sino que se deben a la reactivación de la vida social, lo que a su vez incrementa las posibilidades de contagio.

Al respecto, aclaró que este aumento en la curva no implica que se deba pensar en nuevas restricciones por el momento, ya que -debido al porcentaje de bonaerenses vacunados- “no es el mismo estatus sanitario y las herramientas con las que contamos ya no son las mismas”.

“Tenemos una población mucho más cubierta en cuestiones vinculadas a la inmunidad. Este es otro escenario y las consideraciones que podamos hacer no son las mismas que en otra instancia”, manifestó.