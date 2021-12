Pase sanitario: "El gobierno se metió en un embrollo del que no sabe cómo salir"

El abogado Jorge Morresi, especialista en Derecho Laboral y docente de la Universidad Nacional del Sur, manifestó que el gobierno provincial continúa manteniendo silencio por algunos aspectos del pase sanitario, como los vinculados a los controles laborales y qué pasa con los trabajadores sin vacunar, porque “se metieron en un embrollo del que no sabe cómo salir”.

Además, consideró que lo dispuesto es una disposición que va en contra de la Constitución Nacional y remarcó que los empleados no deberían cobrar si no pueden ingresar a su lugar de trabajo, ya que no están brindando una contraprestación que justifique el pago.

“Estamos frente a una norma inconstitucional de acá a la China. El problema se da cuando se le establece la obligación de actuar como autoridad al propio empleador, porque el incumplimiento le puede generar algún tipo de sanción por no actuar como agente de fiscalización”, dijo.

En diálogo con Panorama, por “LU2”, el abogado manifestó que, con esta norma, la jefatura de Gabinete y el ministerio de Salud bonaerense legislaron en cuestiones que no le corresponden.

“El trabajador que no cumple con los requisitos sanitarios y no puede ingresar a su lugar de trabajo, no tiene derecho a cobrar, porque no está brindando una contraprestación. Desde su punto de vista, él asume su propio riesgo al no vacunarse”, sostuvo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Morresi señaló que el problema que surge es qué pasa con el empleador, que puede ser sancionado con multas que pueden ser millonarias si permite que ese empleado ocupe su lugar de trabajo.



“¿Qué hacer, entonces? Ahí está el dilema, porque el dueño del comercio no lo obliga a vacunarse y no permitiéndole trabajar está cumpliendo con una norma estatal que le obligan a respetar. ¿Podrá el trabajador considerarse injuriado ante la actitud del empleador? Lo cierto es que acá hay dos víctimas provocadas por una norma inconstitucional e inconexa con el sistema vigente”, manifestó.

Al respecto, recordó que ya se han dado casos de empleados que fueron puestos a trabajar en otros lugares, que posteriormente dijeron sentirse discriminados por ese hecho.

“El problema, en ese caso, más allá de que se haga una denuncia, es ganar el juicio”, advirtió.

El abogado y docente consideró que esta es “una de las tantas normas que se dictaron al voleo durante la pandemia” y reconoció que, en pocas palabras, la única solución que hay para este caso es derogarla.

“Los médicos no saben de derecho y con estas cosas generan conflictos innecesarios y crean niveles de angustia. Vemos como el gobierno sigue manteniendo silencio sobre este tema, porque se metieron en un embrollo del que no sabe cómo salir”, concluyó Morresi.