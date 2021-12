Polémica por el pase sanitario: "Quien no trabaje porque lo impide la ley, no podrá cobrar el día"

La puesta en práctica del pase sanitario en la provincia de Buenos Aires generó varias polémicas apenas comenzó a instrumentarse: en Bahía Blanca, a jubilados que no tenían las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus no se les permitió el ingreso a algunos bancos a cobrar sus haberes previsionales y desde algunos sectores ya mostraron su escepticismo y preocupación respecto de los alcances de la medida.

Incluso, desde el municipio ya se aclaró que no se referirán hoy a la cuestión, a la espera de nuevas directivas desde la Provincia.

Sin embargo, las voces de preocupación llegaron del sector privado, más justamente de parte de los comerciantes y empresarios, que no saben qué hacer con aquellos trabajadores que no quieren vacunarse: si hay que mandarlos a su casa, mantenerlos haciendo otras labores o si hay que pagarles los días que no trabajen. Los grises que deja la Resolución 426/2021 del gobierno bonaerense son justamente los puntos que generan más incertidumbre.

Al respecto, desde la Corporación de Industria y Comercio bahiense, entienden que pagar el jornal a los empleados que decidan no vacunarse, es lo mismo que darles vacaciones pagas.

“Sería un disparate obligar al comerciante a pagar el sueldo a aquella persona que no quiso vacunarse y no quiere ir a trabajar”, señaló el gerente de la entidad, Juan Carlos Starobinsky.

El dirigente entendió que, en caso que se le siga pagando el salario sin que vaya a trabajar, “sería más un premio que un castigo”.

Al respecto, aseguró que -de acuerdo a la reglamentación- aquella persona que no tiene el esquema completo, no puede cumplir la función de atender al público, lo que solo deja la posibilidad de que se quede en su casa. El problema, entonces, tiene que ver con el hecho de pagarle el salario correspondiente por un día en que no trabaja.

“Como el texto no avanza sobre ese punto, tenemos que razonarlo. Esta reglamentación tiende a motivar a vacunarse que aquellos que no lo están; entonces, siguiendo esa línea de razonamiento, el empleado que hoy no puede trabajar porque lo impide la ley, no podrá cobrar el día. Si no fuese así, le estaríamos dando un premio más que un incentivo para que se vacune”, manifestó en Panorama, que se emite por “LU2”.

En caso de hacer caso omiso a la reglamentación y quedara atendiendo al público, la responsabilidad correría por parte del empresario.

“Entendemos que no se le tiene que pagar. En esta cultura tan argentina, eso representaría más un premio que un castigo. Serían vacaciones pagas”, manifestó.

Starobinsky señaló que también es un gran interrogante qué pasaría después de tomar estas decisiones.

“Seguramente habrá reclamos judiciales y, en ese caso, habrá que apelar a la razonabilidad de quien deba juzgar. En estos días hemos tenido cientos de consultas, pero no hemos podido dar una respuesta fehaciente. Por eso, consideramos que esto es una cuestión de criterio”, concluyó.