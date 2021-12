Confusión y quejas por el pase sanitario en el banco donde cobran los jubilados

"Mi mamá no se quiere vacunar, porque tiene todo el derecho del mundo a no hacerlo, y cuando viene al banco no la dejan entrar para cobrar su jubilación".

El testimonio fue otorgado a LU2 Radio Bahía Blanca por una mujer que acompañó a su madre a percibir sus haberes en el Banco Industrial, ubicado en Las Heras y San Martín, donde se generó un caos debido a la solicitud del pase sanitario que empezó a regir hoy en la provincia de Buenos Aires.

Su inconveniente fue uno entre muchos otros, ya que también había jubilados que sí cuentan con ambas dosis de las vacunas contra el COVID-19 pero no tenían el certificado en papel o la aplicación donde se acredita esa condición.

De hecho, muchos explicaban que no sabían cómo bajar la app para demostrar que se encontraban inoculados, tal como establece la norma del gobierno bonaerense. Y un importante número de personas decidió irse, ante la inflexibilidad de las autoridades del banco, que sostenían su posición en que la resolución tiene fuerza de ley.

Según pudo saber La Nueva, desde este y otros bancos enviaron comunicados vía mail y otros medios a sus clientes para que recordaran la necesidad de contar con el pase. Sin embargo, no todos tuvieron acceso a dicha información.

La polémica por el pase sanitario se desató desde su anuncio, dos semanas atrás. La idea es promover la vacunación ante un nuevo aumento de casos de coronavirus en todo el país, aunque con números más bajos que durante la primera y segunda olas.

No obstante, desde la Municipalidad de Bahía Blanca aseguran que no saben cómo se realizarán los controles y sostienen que deberían corresponderle a la Provincia, la cual se espera que ponga equipos de fiscalización para monitorear el cumplimiento de la norma.