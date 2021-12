¿Se está pidiendo el pase sanitario en Bahía Blanca?

Comenzó a regir anteayer la obligatoriedad de presentar un pase sanitario para acceder a diferentes lugares públicos y privados de toda la provincia de Buenos Aires donde se aglomeran personas. La medida alcanza eventos masivos de más de mil asistentes pero también a comercios de todo tipo, incluyendo negocios de ropa o locales gastronómicos.

En las vísperas de Navidad, como todos los años, el centro de Bahía Blanca se colma de gente que sale de compras o que necesita resolver diferentes trámites antes de que finalice el año. De acuerdo con una recorrida que realizó La Nueva, más los comentarios y aportes de lectores, ese pase sanitario que acredita que las personas tienen colocadas dos dosis de vacunas contra el coronavirus no se está pidiendo prácticamente en ningún lado.

Comercios de indumentaria, de electrodomésticos, supermercados y otra clase de superficies no están solicitando el certificado, como tampoco se ve que lo exijan en eventos deportivos.

El día del inicio de su implementación, en nuestra ciudad hubo problemas en el Banco Industrial, donde un número importante de jubilados cobra sus haberes. Allí sí se pedía la documentación, sea el papel que confirma la vacunación o bien la app, pero mucha gente mayor no la tenía.

Son mayoría las entidades bancarias de Bahía que solo admiten el ingreso con el pase, aunque no todas lo hicieron desde el martes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Sí se supo que a distintos comercios bahienses está llegando una notificación que advierte sobre la obligatoriedad de pedir el pase, responsabilidad que recae en los propietarios de los lugares que concentran gente. Es decir, el mismo titular de un negocio debe ocuparse de controlar que los clientes tengan el certificado de vacunación para ingresar al local, bajo riesgo de recibir una multa si no lo hace.

Según Región Sanitaria, un equipo de fiscalización realizará controles aleatorios para verificar que se cumpla la norma en diferentes puntos de la ciudad. Desde la Municipalidad, en tanto, transmiten la idea de que la normativa no es clara en cuanto a los controles y agregan que, en todo caso, al tratarse de una disposición provincial ese control le corresponde a la Policía Bonaerense o la propia Región Sanitaria. De hecho, en el Palacio Municipal no se solicita certificado para ingresar.

Uno de los capítulos que sigue generando confusión es qué actitud deben tomar los empleadores con los trabajadores que no tienen ambas dosis. Está claro que no deben ir a trabajar, pero no hay acuerdo respecto de si se les deben descontar o no los días en los cuales no prestan labores.

En el marco de una crisis económica de gran escala, se advierte que la mayoría de los comerciantes no quiere perder clientes por esta limitación y mucho menos en temporada alta de ventas y consumo. En buena medida, eso hace que en la práctica, al menos en Bahía Blanca, la obligatoriedad del pase sanitario sea más teoría que otra cosa.

Qué dice la norma

El gobierno de Axel Kicillof dispuso que a partir del 21 de diciembre se deberá contar con el "Pase Libre COVID" para la realización de actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados, así como la asistencia a centros culturales, gimnasios, cines, eventos deportivos que signifiquen aglomeración de personas; salones de fiestas y boliches, fiestas, casamientos, actos y reuniones con gran participación de personas; además de bares y restaurantes.

La norma también abarca a la realización de trámites presenciales ante organismos públicos provinciales y/o municipales; trámites presenciales ante entidades privadas, cuando impliquen aglomeramiento de personas; y también se le requerirá el pase a trabajadores que realicen atención al público, ya sea en entidades públicas o privadas.

Respecto de quién debe solicitar el pase en cada uno de estos lugares, la normativa expresa en su artículo 2 que "los organizadores, titulares o responsables de las actividades sujetas a lo dispuesto en el presente decreto, tendrán a su cargo el control de la acreditación del Pase Libre COVID, en los accesos a las mismas". Por citar un ejemplo, el dueño de un restaurante es responsable de solicitar el documento que acredita la doble vacunación en la entrada de su local.