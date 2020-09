La pulseada comercial y política por la fase 3, se vienen dos peatonales y suba en la tarifa de taxis

--Buen día, Juan María. ¡Qué semanita la que pasamos! Y no me refiero a la Copa Libertadores, donde nos fue muy bien a ambos.

--Supongo que te referís a lo del pornodiputado, al presidente pidiéndole a la gente que ahorre en pesos, a la “sarasa” del ministro de Economía o al acto fallido de Santiago Cafiero diciendo que el gobierno tiene que promover el ahorro en dólares.

--Y sí… pero los últimos dos temas que mencionaste no me preocupan tanto como los primeros.

--¿Por?

--Porque los dos primeros muestran en cierta forma la desvinculación que existe entre la clase política y la gente, entre quienes nos gobiernan y los que la tienen que remarla todos los días. No generalizo, ojo, y te aclaro que esto también pasaba con el gobierno anterior.

--Da la sensación de que el avance del coronavirus y los problemas económicos están generando un cóctel explosivo en la gente.

--No sé si explosivo, pero la bronca va en aumento. Fijate lo que está pasando en Bahía con los negocios que se niegan a acatar lo dispuesto por el gobierno nacional. De hecho hasta se están peleando entre los mismos comerciantes por este tema.

--Te referís a los que decidieron abrir y a los que cumplirán las disposiciones.

--Y sí… Ya se está generando una grieta muy grande y encima los que deciden no abrir piden que controle a quienes siguen trabajando. Fijate cómo se encarnizaron contra César Liberman varios de sus colegas.

--¿Qué pasó?

--Este comerciante, con más de 40 años de trabajo en Bahía, se animó a decir en un reportaje que estaba a favor del horario corrido de 9 a 17 y opinó que se vende menos porque no hay gente en la calle. A partir de allí empezó a ser blanco de las críticas de otros comerciantes por no pensar igual y terminaron echándolo de un grupo de whatsapp..

--Es muy entendible que la falta de ventas ponga nervioso a más de uno, pero esto está generando heridas que van a tardar en cicatrizar.

--Tal cual, lo mismo pasa con los bares y restaurantes. En las primeras cuadras de Alem vas a ver que algunos abren y otros permanecen con las persianas bajas y lo mismo sucedió con los gimnasios.

--¿Qué sabés de la supuesta incentivación de concejales y funcionarios de Cambiemos a varios propietarios de restaurantes y bares para que no cierren?

--Que es cierto, y lo pude comprobar por varias fuentes. De todas maneras, desde Juntos por el Cambio aclararon que se oponen a esta medida nacional y provincial porque no sirve. Señalan, por ejemplo, que en Mar del Plata antes había 200 casos por día y el jueves, luego de cuatro semanas de haber vuelto a la fase 3, ¿sabés cuántos hubo?

--Más de 380. Desde Cambiemos también dicen que la prohibición de abrir a varios sectores del comercio no se ataca el problema porque el principal foco de contagio no son precisamente los comercios, sino las reuniones sociales.

--Ok, pero desde Provincia sostienen que de esta forma, con varios sectores sin actividad, no se incentiva la circulación de personas, elemento este que sí produce un aumento de los contagios.

--En definitiva, ¿desde el oficialismo se instiga a la rebelión?

--Me parece fuerte ese término, pícaros hay siempre, pero oficialmente ellos dicen que no están de acuerdo pero acatan y no instigan a una rebelión.

--Susbielles salió a pedir un consejo de asesores especializados para el intendente.

--Gay no cree que el cambio de fase dé resultado, pero opina que se debe insistir en que la gente se cuide, en evitar las reuniones sociales.

--Desde la oposición no ven mucho esfuerzo de la Muni por evitar la circulación del virus.

--Cuando escuchan esto en Alsina 65 se enojan y te tiran por la cara los resultados del Día de la Primavera, donde no hubo aglomeraciones en los paseos públicos. Por eso es importante lo que la gente hace en sus casas.

--¿Tenés cifras de los controles?

--De hecho en Bahía, desde que comenzó la cuarentena, se iniciaron 10 mil causas a personas que incumple, por ejemplo negocios, gimnasios, transeúntes.

--¿Y las penas?

--Van saliendo, las primeras condenas han sido a trabajos comunitarios.

-¿Qué sabés de los operativos policiales con esto del retroceso de fase? ¿Hubo nuevas infracciones en la semana que pasó?

--Mirá, estuve averiguando con un par de “agentes del orden” amigos y me dijeron que al menos hasta el viernes no. Y que sí notaron una merma importante de circulación, especialmente después de las 20.

--Porque también, me imagino, aumentó el número de controles.

--Es cierto. No se hacen en lugares fijos, pero buscan los de mayor tránsito o concurrencia y me dicen que apuntan a concientizar a la gente, que entienda que tienen que hacer un esfuercito más para no resentir el sistema de salud.

--¿Y lo entienden?

--En general sí. Me dijo uno de los policías que la mayoría de los automovilistas le reconoce como necesaria esta nueva fase.

--¿Y qué pasa con el permiso? Porque eso generó controversias ¿Lo solicitan?

--Por el momento, y según el horario, le piden a la gente que justifique de alguna manera sus dichos sobre el motivo de circulación. Después de las 21 son un poco más rigurosos y ni hablar pasada la medianoche, ahí sí o sí exigen algún permiso especial en papel o por la aplicación del teléfono. De todas maneras ven caso por caso porque también están notando un hartazgo general.

Bronca en el sector de la construcción

--Ahora que hablás de hartazgo me acordé. Otro de los sectores que debe estar con mucha bronca es el de la construcción.

--El malestar es enorme. Desde el denominado “Foro Bahiense de la Construcción” han venido respetando todos los protocolos y existen sobradas pruebas de que esto dio resultado porque en más de 200 obras en la que trabajan más 1.500 personas no se han detectado focos de contagio.

--Claro, encima esta actividad se realiza al aire libre, hay distanciamiento interpersonal y los trabajadores no utilizan transporte público.

--En ese sentido, el Foro señala que la prohibición obliga a cientos de trabajadores a hacer changas sin control alguno, mientras que condena a las empresas al colapso.

--No dejemos pasar el tema de las usurpaciones ¿Quién es el propietario de las tierras en Altos del Pinar?

--De esas y de otras ocupadas el dueño es un conocido empresario hotelero y boga de la ciudad que, indudablemente, se cansó y decidió ver si las puede vender de una vez por todas.

--¿Pensás que esas tomas están organizadas?

--Cuando son grupales obviamente. Hace muchísimos años que en Bahía abundan los vivillos que hacen política con los bienes de otros, incluso los del Estado. Resulta increíble que en Argentina sigamos discutiendo si la toma de tierras es un delito o no. Igual no vi a muchos defensores de las ocupaciones ceder inmuebles propios. Eso jamás.

Aumenta el servicio de taxis

--¿Qué más tenés?

--Que aumenta el servicio de taxis.

--¿Mucho?

--La bajada de bandera pasa de $ 62,75 a 75,30 y el valor de la vuelta de reloj cada 100 metros aumenta de $ 4,50 a 5,45. Pero ojo, esto es ahorra, porque el Ejecutivo municipal ya envió el proyecto al Concejo para que se trate este jueves.

--¿Por qué decis ahora?

--Porque el proyecto contempla que el 1 de diciembre "se aplique un aumento de un 15,4% más los dos últimos meses de inflación que estén publicados".

--Al igual que los ómnibus los taxis deben haber sido golpeados duramente por el aislamiento que impuso la pandemia.

--Si claro, el impacto es duro, pero de paso aprovechemos para felicitar a los tacheros de Zelarrayán y Sarmiento porque seguro usaron el tiempo ocioso para embellecer un poco la parada con ploteos con imágenes de Bahía.

--Buena idea, cambio un poco el estado de ánimo. Y ya que estamos, tratemos de buscar alguna buena noticia comercial después de tantas pálidas. ¿Te pido mucho?

--Cada vez cuesta más, pero siempre algo hay.

--No es necesario que sea para el premio Pulitzer, pero todo suma. Alguna apertura, por ejemplo.

--Me dijeron que en la esquina de Alsina y Soler, en la manzana de Galerías Plaza, donde siempre hubo negocios de ropa, ahora va abrir un kiosco similar al que está en la esquina de la plaza Rivadavia, con el agregado de que tendrá una ventana blindada sobre Soler porque también habrá servicio de cobro de impuestos y servicios.

--Buen dato, pero podrías levantar un poco más la puntería.

--Deberías traer vos de vez en cuando una buena noticia, pero ya que insistís te comento que a partir del 5 de octubre comenzará a publicarse el llamado a licitación de los carritos del Parque de Mayo y la apertura de los sobres con las ofertas fue estipulada para entre el 14 de noviembre y el 7 de diciembre.

--¿Apertura por etapas?

--Sí, se irá haciendo paulatinamente según los carritos y próximamente se licitarán también los llamados kioscos barco y las cantinitas de Ingeniero White. La idea es poner en valor estos locales gastronómicos porque en este contexto son muy apetecibles.

--¿Se sabe algo más de la peatonalización de la cortada del Mercado?

--Ya se están poniendo de acuerdo los privados que van a invertir, viendo el tema de los permisos de obra, pero me olvidaba de un proyecto bastante interesante.

--Dale, te sigo.

--En la Muni están trabajando en un proyecto de peatonalización de calle Portugal, detrás del Teatro Municipal, donde se pondrán esos quiosquitos que están ubicados en la puerta del club Napostá, en Alem y San Juan, etc.

--¿Esos antiguos de chapa, tipo capuchón?

--Sí, la idea es ponerlos en valor y ubicarlos en esa cuadra que hoy es bastante poco útil para el tránsito. De esta forma se les dará nueva vida y la ciudad sumará un nuevo atractivo.

--¿Sabes algo más de las plataformas urbanas?

--La ordenanza ya fue reglamentada y hay una veintena de comercios que pidieron autorización para instalarlas.

--¿Algún temita comercial más?

--Sí, parece ser que Jaime se puso las pilas y está terminando los locales que construyó en Cabrera el 3800 y la intersección con Túpac Amaru. El más grande, sobre la avenida, lo alquiló Empresa de Nutrición Argentina (ENA), una empresa bahiense que exporta a varios países.

--Suelo pasar por el sector e impresiona la cantidad de locales nuevos. Ojalá la cosa repunte y se ocupen, porque muchos están vacíos.

--¿Y en los tribunales cómo está la cosa?

--Mal.

--¿Mal? ¿Es por el retroceso de fase por el Covid 19?

--El malestar va más allá de la contingencia actual. Tiene que ver con la situación salarial. Parece que al gobernador se le viene un nuevo frente de reclamo, no como con la Policía, pero... Me lo habían hecho saber hace algunos días y ahora la Corte bonaerense fijó postura pública: asegura que “la erosión” del poder adquisitivo de las remuneraciones judiciales frente a la inflación es del 49%.

--Bueno, pero a muy pocos sectores les ha ido bien o no han perdido poder adquisitivo. Ni hablar en sector privado, donde hoy es una lágrima y muchos han perdido el empleo.

--Lo sé, está a la vista. Solo te comento que la Corte insistió no solo con más presupuesto por lo salarial y para atender necesidades de infraestructura y tecnología, sino con una ley de autarquía para que tenga la potestad, como poder independiente, de disponer y ejecutar su propio presupuesto.

--¿Y tus gomías jueces también están con malhumor? Esos no cobran tan mal.

--El malestar es general, lo que te marcan es que año a año, y especialmente en los últimos cuatro, se fue agrandando la brecha con el fuero federal.

--¿Lo mismo que marcaba la Policía, de alguna manera, con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires o la Federal?

--Así es. Sin darte números, te digo que hoy un juez provincial cobra la mitad de lo que gana uno federal. Y me dieron otro dato: en haberes, el poder judicial bonaerense está en la posición 19 entre 24 provincias.

--Bueno, sinceramente no es lo mismo hablar por teléfono que tomarnos un café, cara a cara, en la mesa de siempre, pero igual disfruté la charla.

--Coincido, esperemos que Tito pueda reabrir pronto. Antes de irnos, aprovechemos para mandarle un saludo a un médico muy reconocido de Bahía que el viernes se jubiló.

--¿Quién?

-- Roberto Stickar

--Sí, claro, una institución, pero ya que hablamos de la clase pasiva y de institución, acabo de acordarme que esta semana va a ser dura para Norman. ¿Te lo imaginas cubriendo la exposición rural de Bordeu por streaming?

--Tenés razón, está a punto de cumplir 60 años, 57 para ser más exacto, informando ininterrumpidamente desde el predio y ahora la pandemia lo obliga a hacerlo desde su casa. No será lo mismo, pero dirá presente.

--Bueno, un saludo a Norman y cortemos la charla porque debo salir a comprar los sorrentinos del domingo.

--Dale, yo voy a prender el fuego. Hasta la semana que viene.