Toma de tierras en Villa Hipódromo: unas 60 familias demarcaron terrenos

El abogado, Gustavo Avellaneda, asesor del Municipio, habló esta mañana por LU2 sobre las tomas de tierras en el sector de Villa Hipódromo.

"Tenemos una toma de al menos una manzana, donde fueron a demarcar terrenos. La idea era ir a limpiar el sector pero se ha llenado de gente y tenemos que esperar", señaló el abogado.

Y agregó: "Hicimos la averiguación pertinente y esas tierras son privadas; la Municipalidad tiene una custodia sobre esas tierras, así que nosotros hacemos lo que corresponde que es informarle al privado de la situación de toma para que haga lo que necesite hacer [...] La Municipalidad interviene en la medida de las posibilidades porque no somos los titulares, sí podemos acompañar al titular en la denuncia penal".

Avellaneda indicó que intentarán ponerse en contacto con las personas de la toma para "explicarles, sobre todo, la situación de las tierras y las consecuencias de las tomas".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El abogado señaló que "hasta ayer al mediodía había 10 familias en el lugar y a la tarde se transformaron en 60; ahora seguramente debe haber alguna más".

El asesor del Municipio dijo que esta tarde se hará presente en el lugar, donde "no hay ocupación, sino un avance en un terreno que están demarcando con intencionalidad de quedarse allí".

"Tenemos que actuar inmediatamente para que esto no suceda y hablar con la gente para que entiendan que están cometiendo un delito que trae aparejado algún tipo de consecuencia", sostuvo el abogado.

Y añadió: "Tenemos establecido por ordenanza que en caso de que alguien intervenga en una toma ilegal, va a perder los beneficios que otorga la Municipalidad. También tenemos la obligación de informar a Nación por lo que corren riesgo aquellos que tengan algún posible beneficio. Tenemos que hablar con la gente para evitar esto: ayer podría haber hecho la denuncia, pero la idea fue hablar para limpiar porque no queremos criminalizar esto; soy convencido de que no es gente delincuente, es gente que está con una necesidad pero está accionando de forma ilegal y eso el Estado no lo puede tolerar".

Por último, indico que hay tomas más pequeñas en otros lugares, donde intentan limpiar los terrenos de forma rápida. En el caso actual, al ser más grande, "requiere una intervención directa".