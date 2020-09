Caso Facundo: qué dice el informe sobre el AVL del patrullero que aparece en Villarino Viejo

El AVL o GPS del patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca que es posicionado -el 8 de mayo pasado y durante 35 minutos- a unos 800 metros de donde apareció el cuerpo de Facundo José Astudillo Castro no tenía fallas, aunque todavía no hay conclusiones definitivas de que estuvo en ese lugar.

Ese es el resultado del informe que en las últimas horas elevó la empresa Megatrans S.A., prestataria del servicio, a los fiscales que investigan la desaparición seguida de muerte del joven de Pedro Luro.

El Toyota Etios de la Policía Local, cuando era peritado en busca de rastros.

¿Por qué aún no hay certezas si el AVL no tenía fallas? Porque la firma, en el mismo escrito, reconoció que pudo haber existido "un problema de localización, no tenía todos los satélites disponibles en ese momento".

"El AVL no tenía fallas internas, no se desconectó y el auto no tuvo problemas eléctricos y, si los hubiese tenido, el equipo tiene una batería auxiliar que no se activó. Eso informa la empresa, por un lado", explicó una alta fuente vinculada a la causa.

"Para geolocalizar un auto, una persona, un avión o un barco, necesitás 3 satélites que tomen la ubicación al mismo tiempo, por eso se habla de 'triangular'. El tema es que acá, en algún momento del día, había solo 2 satélites disponibles. Hay que ver en qué momento del día se produjo y con qué margen de error, para confirmar que el patrullero pudo haber estado done se sospecha que estuvo", agregó el vocero.

La sede de la Gendarmería en Bahía Blanca, donde hoy se realizan estudios científicos.

La información satelital está siendo consultada ahora por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que desde hace unas semanas asumió toda la carga pericial del caso. Y no se descarta una pericia ampliatoria en ese sentido.

"Desde la Fiscalía hay bastante prudencia para sacar conclusiones en estos momentos", aclaró otro informante.

En la Gendarmería

Mientras tanto hoy, en la sede de distrito de la Gendarmería Nacional, en la avenida Alem al 1300, se realiza una pericia ampliatoria al citado patrullero Toyota de la Policía Local (interno 20610, patente OMP 782) pero en busca de rastros biométricos.

La medida se adoptó a pedido de la querella que representa a la madre de Facundo y de la misma participa un equipo especializado de la fuerza -que llegó a Bahía con un tráiler acondicionado para este tipo de estudios- y el adiestrador canino de parte, Marcos Herrero.

La búsqueda está centrada en el asiento trasero del vehículo, donde un perro de Herrero marcó posible "esencia" del joven cuando se realizó el primer análisis del vehículo, a principios de este mes, en la puerta de la Policía Federal. Sin embargo, los perros de los peritos oficiales habían arrojado resultado negativo.

También se peritará otro patrullero, una camioneta Toyota de Mayor Buratovich que aparentemente funcionaba sin AVL. Ese tipo de unidades se conocen, en la jerga policial, como patrulleros "perro". La querella sospecha que en ese vehículo pudo haber sido trasladado Facundo.

En la misma sede de Gendarmería, ayer, Cristina Castro, la madre del joven, reconoció como de su hijo la mochila que fue encontrada por un pescador el fin de semana pasado y los elementos que contenía, como dos celulares, la licencia de conducir, prendas de vestir y efectos personales.

Pese a que en un primer momento el abogado Luciano Peretto había anunciado también el hallazgo del DNI de Facundo, fuentes de la investigación confirmaron que esa credencial no se encontró.