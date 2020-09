Moirano con La Nueva.: "Tenemos un presidente que no es creíble en nada"

La senadora provincial Nidia Moirano mantuvo esta mañana un mano a mano con La Nueva. en el que tocó diferentes temas, desde la pandemia, las decisiones del intendente Gay, Monte Hermoso, la reforma judicial, la Justicia y el liderazgo dentro del partido, hasta la discusión por la coparticipación y la protesta policial, entre otros.

"Tenemos un presidente que del valor de la palabra no tiene nada. Va variando sus decisiones en el día a día, no es creíble en nada", señaló en alusión a Alberto Fernández.

Moirano indicó que la última decisión sobre la coparticiación es "un atropello a la Constitución; pero más que todo, el problema son los modos de cómo se van llevando las cosas".

En diálogo con el periodista Maximiliano Allica, la senadora provincial de Juntos por el Cambio dijo que el intendente Héctor Gay "ha llevado muy bien" su gobierno durante la pandemia y que "ha escuchado a todas las partes".

"Este es el distrito más grande la sexta sección electoral, no lo podemos comparar con otros como Monte Hermoso o Saavedra. Gay lo ha llevado muy bien, en consonancia con la directiva que recibe de Provincia. No solamente la cuarentena sino lo que la cuarentena trae en la parte económica y se ha escuchado a todas las partes", argumentó.

En esa línea, sostuvo que "es muy difícil hacer un análisis de algo que es desconocido a nivel mundial"

"Al principio fue todo muy riguroso, cuando no había casos, y hoy la gente está agotada. Tenemos que apelar a la cultura de cuidarse y cuidar a los demás. Hoy está agotado el recurso humano, que es lógico, más que la falta de camas. Es el grave problema que está atravesando hoy la Argentina", mencionó.

"No hay reconocimiento de la sociedad ni del gobierno hacia los médicos, enfermeros, la gente de seguridad, que día a día son héroes de la pandemia, arriesgando su propia vida", agregó.

Moriano también manifestó que "el problema de la Justicia es que un número muy pequeño de jueces no son idóneos y probos, no reúnen las condiciones, y hacen tanto daño que eso es lo que se ve" y que "es cierto" que la Justicia es lenta.

Además, subrayó que la reforma judicial "no me gusta y no es prioritaria"

"El único objetivo es la corrupción, tapar causas de la vicepresidenta; es tan grosero que no resiste ningún análisis jurídico. Por eso es alarmante lo que está pasando. La Provincia va por el mismo camino: quieren que la Justicia dependa del Ejecutivo y son tres poderes distintos, no lo vamos a permitir", añadió.

Por último, Moirano hizo referencia a la protesta policial de la semana pasada y la actuación del ministro Sergio Berni.

"La protesta policial tenía argumentos sólidos, no coincido con la forma en la que se hizo. Me llama mucho la atención que Berni no se haya dado cuenta lo que se estaba gestando. Es un grave error por parte de él no saber escuchar y actuar en el momento indicado", completó.