Retorno a las aulas en Bahía: "Todavía no se trabaja la posibilidad de volver"

La directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, habló en las últimas horas sobre el regreso de las clases presenciales, aunque todavía no hay certezas sobre su implementación.

Vila contó que se presentó al Gobierno nacional un plan para el regreso seguro a clases que, una vez aprobado, será distribuido en los 135 distritos de la provincia. A partir de entonces, se conformarán unidades educativas de gestión distrital compuestas por autoridades locales, sanitarias y educativas, junto con representantes de los trabajadores y los consejos escolares, para generar instancias de difusión de los lineamientos, consulta y capacitación.

Aclaró que para este retorno es condición necesaria que la situación epidemiológica así lo permita en cada distrito, esto es, "que la circulación del virus esté contenida en niveles bajos o nulos".

"Ningún inicio será de forma repentina ni total. Siempre va a ser en condiciones epidemiológicas que nos den tranquilidad y en una lógica progresiva y paulatina", agregó.

La funcionaria también señaló que se priorizará a los estudiantes que hayan tenido dificultades con su continuidad pedagógica y a aquellos que cursan los últimos y los primeros años, tanto para el nivel primario como el secundario.

En este marco, La Nueva. se comunicó con la Jefatura Distrital de Educación y el Consejo Escolar de Bahía Blanca para consultar sobre el retorno a las aulas. En ambos espacios indicaron que por el momento no se trabaja la posibilidad de volver, por lo que "es impensable" determinar las condiciones necesarias para el retorno.

Señalaron que hay mucha incertidumbre y que, una vez que haya definiciones, deberán acordar con los distintos actores —gremios, docentes, auxiliares, padres y alumnos— y luego analizar la situación escuela por escuela: "Es un trabajo que lleva tiempo, no podemos improvisar. Por eso estamos preocupados", manifestó Fabiola Buosi, presidenta del Consejo Escolar.

Buosi había dicho a fines de septiembre que no hay claridad con respecto a la preparación de las escuelas para la presencialidad: "Si las escuelas están o no aptas para la nueva normalidad no lo podemos saber hasta tanto no se tenga un protocolo que refiera como será ese regreso a clases".

El último viernes, el intendente Héctor Gay participó del primer encuentro "Hablemos de educación", en el que se compartieron inquietudes y preocupaciones de familias, docentes y alumnos sobre el retorno a clases presenciales. Vale recordar que semanas atrás el espacio Juntos por el Cambio [al que pertenece el jefe comunal] pidió por el regreso a las aulas.

En la conferencia de ayer, la directora general de Cultura y Educación bonaerense también expuso detalles del Programa de Acompañamiento a las Trayectorias y la Revinculación (ATR) y afirmó que hasta el domingo había 15.000 futuros docentes inscriptos.

Tal como detalló el gobernador Axel Kicillof días atrás se trata de llevar "la escuela a los chicos que más dificultades tienen".

En el sitio web de la Gobernación, indican que este plan consiste en un dispositivo de visitas domiciliarias, planificado y orientado por los docentes a cargo de los cursos de cada estudiante. Lo llevarán adelante docentes suplentes que están participando del Programa de Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares y estudiantes avanzados de los profesorados de primaria y secundaria que estén cursando el espacio de la práctica correspondiente al 3º y 4º año en los institutos superiores de formación docente de gestión estatal y privada.

Ayer, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, afirmó que la prioridad del Gobierno es que los alumnos finalicen un ciclo y evaluó que "no hace falta la vacuna para volver a clases", aunque resaltó que "debe haber datos objetivos" para "dar pasos seguros". Según lo anunciado, hoy habrá una reunión con los ministros de las 24 jurisdicciones educativas.

Otros datos sobre la Provincia

En la misma conferencia que Vila, expusieron el ministro de Salud Daniel Gollan y el subsecretario de Coordinación de la Gestión de la Jefatura de Gabinete Agustín Wydler, quienes presentaron las cifras actualizadas sobre la evolución de la pandemia de COVID-19 en la Provincia y el estado de situación del esquema de fases en los 135 distritos bonaerenses.

Gollan afirmó que se mantiene una tendencia a la baja en la cantidad de casos totales en la Provincia. Como muestra de esto, señaló que del 24 al 30 de agosto se habían registrado más de 39.000 casos, mientras que la semana pasada fueron 29.116. Asimismo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) las cifras descendieron de 35.740 a 21.341 en el mismo periodo.

"El principal problema ahora está en el aumento de los casos que estamos teniendo en el interior, que ya representan el 29 % de los casos de toda la Provincia. En el AMBA, si bien la situación está más tranquila, todavía se observa una meseta alta de la cual vamos descendiendo progresivamente. No podemos relajarnos porque eso implicaría que se dispararan los casos", explicó el ministro.

Tal como indicó el subsecretario de Coordinación de la Gestión de la Jefatura de Gabinete, en el territorio provincial hay 45 municipios que se encuentran en fase tres —entre ellos Bahía Blanca—, 74 en fase cuatro y 16 en fase cinco.