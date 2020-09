“No sabemos si las escuelas están preparadas para las clases presenciales”

Audionota: Juan Ignacio Zelaya

Fabiola Buosi no imaginaba, cuando en diciembre último asumió la presidencia del Consejo Escolar, que la esperaba uno de los años más singulares en la historia educativa del mundo, lejos de los habituales conflictos salariales, la falta de insumos o cualquier otra problemática recurrente.

Apenas iniciado el ciclo lectivo 2020, todos los establecimientos escolares dejaron de funcionar: no hubo más clases presenciales.

La pandemia, con sus condiciones de cuarentena y aislamiento social, obligó a suspender las clases, en una medida que se insinuó podía extenderse por unas semanas y que terminó por abarcar todo el año.

Ahora, a poco más de tres meses de terminar 2020 y con alguna insinuación de algunos sectores políticos, se plantea la posibilidad de regresar al modo de clases presencial.

Para la titular del Consejo Escolar, no es claro que las escuelas de la ciudad estén preparadas para retomar las clases con una presencialidad que exigiría obras de adaptación que, ni siquiera, puede asegurarse los edificios estén en condiciones de cumplir.

Escuela Nº 65, en calle Tierra del Fuego del 599 al 699.

Si mañana llegara una comunicación para ese regreso, un primer paso sería establecer la “aptitud” de cada establecimiento para responder a las condiciones de asistencia, de modo de respetar las exigencias para evitar los contagios de un virus que lejos está de replegarse.

“Si las escuelas están o no aptas para la nueva normalidad no lo podemos saber hasta tanto no se tenga un protocolo que refiera como será ese regreso a clases”, dice.

“No tenemos conocimiento de ningún instructivo, por lo tanto es imposible siquiera saber si estamos en condiciones de retomar las clases con asistencia de alumnos y personal”, señala.

La única referencia que se tiene en el Consejo Escolar es que en el mes de marzo “las escuelas estaban preparadas para iniciar con normalidad las clases”, pero se supone que cualquiera sea la nueva normalidad exigirá “adaptaciones edilicias”.

“No sabemos qué adecuaciones habrá que realizar ni que exigencias cumplir”, añade.

“El primer paso se supone es tener el protocolo y, a partir de ahí, ver en cada edificio su capacidad para cumplirlo”, comenta.

“En ese sentido tenemos una completa incertidumbre”, agrega Buosi.

Si bien no hay ningún tipo de precisiones sobre cómo sería un eventual regreso a clases, los primeros países del mundo que están retomando ese funcionamiento lo hacen con aulas semivacías, bancos individuales, pasillos con señales sobre por dónde circular, control de distanciamiento, limpieza constante de manos, adecuada ventilación de locales y controles de temperatura, entre otras medidas.

“En lo personal creo que estamos lejos de cualquier reinicio presencial si se considera que, incluso, disponiendo de un protocolo de la Provincia, el mismo se deberá primero discutir en el distrito y a partir de ahí evaluar si estamos en condiciones de dar respuesta a la cuestión sanitaria”, explica.

“El panorama es de completa incertidumbre”, reitera.

La realidad hoy

Otro punto que preocupa es la condición de los edificios escolares que llevan siete meses cerrados, lo cual si bien supone la falta de uso de sus instalaciones también implica la falta de mantenimiento y cuidado.

No necesariamente la calidad de cerrado de un inmueble significa que se mantenga en buenas condiciones.

Hoy, los edificios escolares tienen la presencia de parte del personal una o dos veces al mes.

“Concurre parte del equipo directivo y del personal auxiliar, que mantienen la continuidad pedagógica mediante la entrega de cuadernillos”, sostiene Buosi.

“También hay asistencia en los establecimientos donde entregamos bolsones alimentarios”, detalla.

Cuestión edilicia

Son esas mismas visitas esporádicas las que sirven para detectar posibles problemas edilicios, desde un vidrio roto, pasando por una canaleta obstruida o la presencia de roedores.

“Cualquier situación de ese tipo sigue los canales habituales a través del Consejo Escolar”, asegura.

“Los directivos nos hacen el pedido de necesidades y nosotros los resolvemos. Después tenemos una cooperativa de trabajo, contratada desde la comuna, que se encarga del mantenimiento de espacios exteriores y patios, corte de pasto y limpieza exterior”, afirma.

Educación Primaria Nº 37 Club De Leones, en una imagen de esta semana.

Buosi menciona que la demanda por los servicios de esa cooperativa aumentó en los últimos meses, ya que muchos establecimientos se encargaban de realizar esas tareas de mantenimiento a través de sus cooperadoras, con la colaboración de los padres o algún personal auxiliar, hoy, por la cuestión sanitaria, no lo hacen.

“Esas escuelas están complicadas para resolver esas situaciones. Por eso estamos tratando de llegar con esta cooperativa”, comenta.

“Nosotros teníamos un cronograma establecido de trabajo, pero con esta mayor demanda estamos analizando cada situación, tratando de dar respuesta a las situaciones de urgencia”, remarca Buosi.