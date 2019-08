Hora, TV, formaciones y datos: Villa Mitre quiere seguir haciendo historia en la Copa Argentina

Villa Mitre intentará hoy seguir avanzando en la Copa Argentina 2019, cuando se mida ante San Martín de San Juan por los 16avos de final.

Mirá la cruzada solidaria impulsada por los hinchas que viajan

El partido se jugará en el estadio Coloso del Ruca Quimey de Cutral Có (Neuquén) a partir de las 13:10, será arbitrado por Jorge Baliño y transmitido por TyC Sports Play y el canal 600 de Cablevisión.

El tricolor llegó a esta instancia tras eliminar a Sansinena (1-1 y 3-0) en la fase preliminar y luego dar el batacazo ante Newell's Old Boys en Santa Fe (2-1).

Mirá el hincha que llegó a dedo desde Perú a Cutral Co

Los sanjuaninos, por su parte, eliminaron a Villa Dálmine (1-0) cuando aún jugaban en la Superliga Argentina.

El equipo que avance se medirá en octavos de final ante el vencedor de la llave entre Central Córdoba de Santiago del Estero y All Boys.

El historial

Villa Mitre y San Martín de San Juan se enfrentaron 11 veces entre 1995 y 2007, por el Torneo Argentino A y la B Nacional.

Hasta el momento, el historial marca una absoluta paridad ya que ganaron 4 partidos cada uno y empataron los 3 restantes.

Justamente el último encuentro terminó igualado en uno y se disputó el 21 de abirl de 2007, en nuestra ciudad.

Ezequiel Palacio lucha con Gabriel Roth, en el último duelo entre tricolores y sanjuaninos.

Uno hará historia

Tanto el elenco bahiense como el sanjuanino nunca lograron avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina.

Por ende, el que lo logre protagonizará un hecho histórico para su institución.

La mejor actuación de Villa Mitre es la actual, ya que es la primera vez que se mete entre los 32 mejores equipos del torneo.

En total, el tricolor jugó 19 partidos en la copa, de los que ganó 8, empató 4 y perdió 7. Anotó 23 goles y recibió 21.

El máximo goleador de la "Villa" en el certamen es Martín Carrillo, con 4 conquistas.

Martín Carrillo festeja uno de sus 3 tantos a Bella Vista, por Copa Argentina.

San Martín, en tanto, igualó su mejor campaña histórica en esta edición. Ya había alcanzado los 16avos en la temporada 2013-14, en la que cayó ante Racing.

En total, el "Santo" disputó 10 encuentros, con un saldo de 2 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Marcó 5 goles y recibió 9.

Uno que se lo pierde y un bahiense enfrente

El partido de hoy tiene como particularidad que será el primero de la temporada para ambos equipos, en la previa del inicio del Federal A (para Villa Mitre) y la Primera Nacional (para San Martín de San Juan).

En la "Villa", Carlos Mungo podrá contar con 9 de los 10 refuerzos que llegaron al club.

El único que no podrá ver acción es el goleador Juan Pablo Zárate, quien no fue habilitado para jugar ya que no se completaron los trámites de su pase proveniente de Venezuela.

San Martín, por su parte, sumó al bahiense Ezequiel Vidal como incorporación.

El ex Olimpo será titular en el equipo verdinegro.

Ezequiel Vidal en el entrenamiento de San Martín de San Juan. Foto: San Martín de San Juan.

Probables formaciones

-Villa Mitre: Tavoliere; Dauwalder, Manchafico, H. González, Ihitz; Formigo, Cocciarini, Scasserra, L. Torres; Tunessi y Herrera. DT: Carlos Mungo.

-San Martín (SJ): Ardente; Prósperi, Mattia, Pucheta, I. Escobar; Barinaga, Gelabert, Jerez Silva, M. Fernández; E. Vidal y Osorio. DT: Rubén Forestello.