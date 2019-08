Copa Argentina: la cruzada solidaria de los hinchas de Villa Mitre que viajan a Cutral Co

Hinchas de Villa Mitre entregarán donaciones en 3 comederos de Cutral Co, cuando el sábado el tricolor se mida en aquella localidad ante San Martín de San Juan, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Impulsado y organizado por un grupo de simpatizantes de la agrupación "La Cueva" y la hinchada "La Gloriosa", llevarán alimentos y ropa que fueron recolectando en los últimos días en nuestra ciudad.

"Surgió el Día del Amigo, nos juntamos y se me ocurrió la idea, se las comenté a mis amigos, que son todos de Villa Mitre, y nos pusimos en campaña. Queríamos aprovechar la ocasión de que vamos a llevar tanta gente, para pedir un alimento no perecedero a los que viajaran en nuestros micros, que son seis, y la gente se prendió. Se extendió a los demás micros y a toda la gente, mucha gente del barrio que no viaja también se acercó a colaborar", contó Jonatan, encargado de la organización.

Todo lo que se junte será entregado al Merendero Caritas Felices (ubicado en el Barrio Belgrano), Comedor y Merendero Puertas del Cielo (del Barrio Monte Hermoso) y Ropero comunitario Ester Batkin (del Barrio Peñi Trapun).

"Allá pusimos un punto de encuentro y antes del partido vamos a salir a repartir a los comederos que tenemos señalados. Tuvimos averiguando porque sabemos que hay mucha necesidad, pero también hay mucha política y no queríamos mezclarnos con eso. Estos tres comederos que conseguimos son los que más lo necesitan", agregó Jona.

La "Villa" se presentará el sábado a las 13.10 y de nuestra ciudad partirán más de 20 micros.

"Hemos juntado mucho, han llevado mucho a la sede del club y hay mucho que se va a entregar mañana antes de salir. Calculamos que más de 2 mil kilos tenemos que juntar tranquilamente", se ilusionó el hincha tricolor.