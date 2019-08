Copa Argentina: un hincha viajó a dedo desde Perú hasta Cutral Co para ver a Villa Mitre

El plantel de Villa Mitre recibió ayer una visita muy especial al llegar a Cutral Co, donde mañana se medirá ante San Martín de San Juan por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Tomás Rodríguez, hincha del tricolor que se encontraba viajando en el exterior desde hace 8 meses, viajó desde Perú a dedo para llegar hasta la ciudad neuquina a presenciar el partido.

“Me había quedado la espina cuando no pude ir a Santa Fe (cuando Villa Mitre eliminó a Newell's) porque estaba en Colombia, aunque al clasificar dije: 'el próximo partido de Villa Mitre no me lo pierdo'”, le contó Tomás a la cuenta oficial del club.

“De a poquito empecé a bajar por Ecuador. Llegando a Perú, me enteré que se jugaba los primeros días de agosto y no lo dudé. Había conseguido un trabajo, pero renuncié y me vine apuradito para Cutral Co. Y acá estoy; después de ocho meses volví a pisar Argentina para ver a Villa Mitre”, agregó.

El partido ante los sanjuaninos irá mañana a las 13.10 --con arbitraje de Jorge Baliño-- y el ganador de la llave cruzará ante Central Córdoba de Santiago del Estero o All Boys.

“Las ganas de ver a Villa Mitre me pudieron. La gente me decía que estaba loco, pero tengo muchas ganas de ver a la gente, a los colores, de presenciar un partido", dijo el fanático.

Otra muestra de la pasión que despierta este tipo de partidos, también se vio reflejada en Santa Fe, cuando la "Villa" jugó ante Newell's.

Aquel día, Gonzalo Martínez y Lucas Padilla llegaron desde Ushuahia (combinando avión y micro) y desde Jujuy (a dedo), respectivamente.