La Villa está de remate y hay avances en una megaobra

--Buen día Juan María. ¿Cómo te trata el invierno? ¿Tenés para pagar el gas?

--Bueno, veo que empezamos sin hacer la más mínima referencia a lo que pasó el jueves con un nuevo éxito millonario. Ahora sólo espero que no cometan un nuevo papelón y pierdan contra Tigre.

--Perdón, me había olvidado, felicitaciones, y hoy quedate tranquilo que aunque tengamos algunas bajas de peso vamos a estar a la altura de nuestra historia.

--Bueno, mejor no entremos en detalle sobre la historia reciente y vayamos a lo nuestro.

--Dale, no aumentemos la grieta, aunque en materia política parece que se está profundizando cada vez más.

--¿Qué pasa en Bahía?

-- Todo sigue más o menos igual, con Marcelo Feliú como la figurita difícil para llenar el álbum de un gran frente opositor.

--¿Sigue indeciso?

--Hasta que no haya una definición concreta arriba, y no sólo me refiero a Randazzo, sigue viendo qué hacer. Obviamente desde el lado de Susbielles quieren la unión de todo el peronismo para tener grandes chances de pelearle la intendencia a Gay, pero hasta ahora esto se viene demorando.

--¿Pensás que existe la posibilidad de un peronismo unido?

--Insisto con lo que te dije hace una semana, más de uno se va a tener que tomarse un Sertal para digerir la convivencia con algunos “compañeros”, pero en política nada es imposible. Lo mejor sería definir cargos en una gran paso. Alberto ya dijo que no tendría problema en competir con Massa. Capaz ahí se anota Feliú en el ámbito local, pero por ahora no hay nada.

--Te cambio de tema ¿Qué sabes de la exportación de gas natural licuado por barco desde Bahía? ¿Ya se concretó?

--Por lo que sé el buque metanero Fuji acaba de entrar al puerto y amarró junto a la barcaza de YPF. Corrió la versión sobre una supuesta demora en la carga porque hubo que destinar mayor provisión de gas a la población por las bajas temperaturas, pero esto nadie me lo pudo confirmar.

--Hubiese sido un papelón..

--Ni lo dudes, pero ya que estamos con cuestiones portuarias no puedo dejar de felicitarte porque el domingo pasado me anticipaste que entre el martes y el miércoles la gobernadora Vidal iba a firmar el decreto disponiendo la autonomía de Puerto Rosales. En realidad sucedió el viernes, pero te anotaste un poroto importante. Bien ahí amigo.

--Se agradece, pero lo importante es que los puntaltenses lograron la merecida creación del Consorcio de Gestión de Puerto Rosales luego de casi 40 años de gestiones y reclamos. Bien merecido lo tienen y ojalá sigan los éxitos.

--Comparto. ¿Puede ser que el jueves venga la gobernadora?

--Lo único confirmado es que ese día el ministro Tizado estará en Punta Alta, donde hay muchas caras sonrientes, y encima se espera un gran crecimiento para ese puerto por el petróleo de Vaca Muerta.

--Me imagino que Mariano y Guillermo algún asado van a pagar, pero siguiendo con Vaca Muerta, el otro día vecinos de la zona de Villa Caracol se asustaron debido al paso de un tren por la vieja vía a Neuquén, la que corre a la altura de la Lanera San Blas. Pensaron que ya estaban corriendo los trenes a los yacimientos neuquinos.

--Nada más lejos de la realidad. Como te dije el tren a Vaca Muerta es un proyecto que se cayó y a lo sumo volverá a encararse el año que viene. Además, en caso de concretarse, el ramal no irá por zonas pobladas de Bahía, sino pegado a la costa.

--¿Entonces qué fue lo que vieron pasar por una vía que no se usa desde hace más de 20 años?

--Seguramente vieron una formación del Tren Patagónico que llegó a White para traer una locomotora ahora alquilada por Ferroexpreso Pampeano, y se llevaron de vuelta para Viedma un coche pullman.

Grandes puentes de hormigón

--Ah, perfecto, duda aclarada. Te cambio de tema, el otro día pasé por el ex Camino Sesquicentenario y pude ver cómo avanza la autopista que irá desde la rotonda de Bosque Alto hasta El Cholo.

--Sí, ya se puede palpar a simple vista la magnitud de un proyecto que será la obra vial más trascendente de la historia bahiense. Hoy marcha muy bien, aunque apenas se ha ejecutado el 10 por ciento, pero si prestaste atención habrás visto que ya van tomando forma varios de los once grandes puentes previstos.

--¿La continuidad está garantizada? Hay quienes opinan que sólo se trata de movimientos de suelo.

--Me siguen diciendo que los fondos están garantizados, sobre todo en un año electoral. Ya se ejecutaron desagües y el hormigonado de grandes estructuras. Esto no resulta tarea sencilla. Luego, en una segunda etapa, vendrán trabajos más rápidos y vistosos.

--¿Cuándo deberá estar terminada la autopista de Sesquicentenario y El Cholo?

--A mediados de 2020 y abarcará también unos tres kilómetros de la ruta 3 Sur. Veremos si se cumplen los plazos previstos. Lo mismo sucede con la autopista de la ruta 33, otra gran obra.

--Me enteré que por suerte se reanudaron los trabajos en El Guanaco.

--Sí, la empresa Omega se había retirado por falta de pago pero ahora se solucionaron los inconvenientes. Hoy la obra de hormigón está ejecutada en casi un 60 por ciento. Pero si querés te comento una mala en materia de obras.

--Dale.

--Parece que en la UOCRA volvieron algunas viejas prácticas.

--No me digas que volvieron los aprietes...

--No en la magnitud de antes, pero hay preocupación en varias empresas dedicadas a las energías renovables y ya plantearon su queja ante el ministerio de Trabajo.

--Parece que algunos muchachos no aprenden más. Ahora que lo pienso, hace rato que estamos hablando y no me mencionaste ningún cierre de comercios en Bahía.

Inauguración y chau Flybondi

--No, esta semana por suerte paso. Es más, como te venía diciendo finalmente el viernes a la noche se inauguró la concesionaria de Audi en avenida Cabrera al fondo. Como era de esperar, Leo tiró la casa por la ventana con una fiesta para 500 invitados y la presentación de un nuevo modelo (el Audi Q8) a nivel nacional que sorprende por su tecnología. Pero si me pedís una mala te recuerdo que el viernes fue el último vuelo de Flybondi desde Bahía a Buenos Aires.

--Sólo por curioso. ¿Sabés si voló lleno? Te pregunto esto por la cuestión de la supuesta falta de rentabilidad de la ruta.

--Sí, vino y se fue con muy buena ocupación. De este tema ya hablamos hace un par de semanas y por lo que pude averiguar no es por una falta de rentabilidad debido al bajo precio de los pasajes. Si fuese así también serían deficitarias otras rutas del país.

--¿Entonces?

--La razón fue la necesidad de sumar aviones para vuelos internacionales a Chile, Paraguay y Brasil. Y como te dije antes, es más fácil levantarle una ruta a un municipio que a una capital de provincia, donde las quejas de los gobernadores llegan más arriba.

--Ya que estamos con cuestiones comerciales, se viene un gran remate en La Villa ¿No?

--Así es, el miércoles 19 “Carlitos” Esteban rematará el inmueble donde funcionó la sede de Expreso Sud Atlántico, el transporte del recordado Roberto Migliorini, frente a la plaza de Villa Mitre. Son aproximadamente 2.600 m2 de terreno y 1.600 m2 cubiertos con salida a Castelar.

--Me dijeron que la Coope podría estar interesada...

--No lo sé. Si te puedo decir que será mediante la modalidad de subasta eléctrónica y la base ronda los 5 millones de pesos. Así que interesados habrá varios seguramente. Pero si querés cambiamos de tema y te tiro algunas novedades de la delegación local de la Anses...

--Soy todo oídos...

--Parece que a algunos jubilados con sentencia firme para la recomposición de haberes no están cobrando sus beneficios.

--¿Pero cómo? Si un juez lo ordenó.

--Más vale que corresponde. Máxime teniendo en cuenta la enorme cantidad de sentencias de la Corte Suprema donde se privilegia a los pasivos por considerarlos en situación de vulnerabilidad. Pero no es lo peor...

--¿Qué? ¿Hay algo peor que romperte el lomo laburando toda la vida y, tras un reclamo por mala liquidación, que no te paguen lo corresponde?

--Sí. Me contaba mi amigo Petrocelli, quien de cuestiones previsionales la sabe lunga, que tampoco pagaron el primer haber de algunos trabajadores que recientemente accedieron a su beneficio. Imaginate la situación: una persona renuncia a su empleo porque está en condiciones de jubilarse porque la ley se lo permite... ¡y no cobra un sope! ¿de qué vive ese tipo?

--Me imagino que desde la Anses tendrán una explicación razonable...

--No sé. Ni contestan. A punto tal que un abogado bahiense le inició acciones legales al organismo para que regularice esa situación a la brevedad.

Clima caliente en Tribunales

--Anda pidiendo otro café y comentame algo del clima caliente que se vivió en los tribunales con el juicio por el caso Barragán. Me imagino que te habrás dado una vuelta por el quinto piso.

--Sí, estuve. Había mucho público, en especial para apoyar a la familia de la víctima, y un clima de tensión que explotó al final de la jornada de alegatos.

--Claro, leí el viernes en la web de “La Nueva.” que Juan Manuel Ortiz, el supuesto autor del disparo, pidió la última palabra y sorpresivamente desligó al otro detenido y acusó a un tal “Brian”.

--Exacto. Los Barragán explotaron. Alicia, la madre de Ramiro, no pudo ser contenida por sus otros hijos y estalló en una crisis de nervios. Los dardos apuntaron contra la defensora de Ortiz, Fabiana Vannini, a quien le recriminaban por su postura y le preguntaban a viva voz si no tenía hijos.

--Entiendo el disgusto de la familia, y ni hablar lo que está viviendo esa madre, pero tengo entendido que Vannini, como defensora oficial, está obligada a asesorar a un acusado que no tiene los medios para recibir asistencia legal.

--Es así. De todas maneras también hay que tener en cuenta el argumento del doctor Dámaso Larraburu, abogado de los Barragán, en los alegatos.

--¿Qué dijo?

--Que la familia de Ramiro siempre sostuvo el tremendo dolor con dignidad y sin injuriar a nadie.

--¿Es cierto que el alegato del “Flaco” sorprendió a casi todos?

--Sí, porque durante el debate mantuvo una postura más de acompañamiento a los planteos del fiscal Mauricio del Cero, pero a la hora de alegar se alejó de las cuestiones técnicas y apeló al sentimiento.

--Creo que Larraburu tiene una relación de amistad con los Barragán.

--Así es. De hecho, cuando recordó que le habían arrebatado la vida a un joven trabajador, con una hija muy pequeña, proyectos por delante y muy querido en el barrio Noroeste y en el ámbito del deporte, tuvo que hacer un alto y tomar agua porque estuvo a punto de quebrarse. Esa situación nada tiene que ver con el imprevisto final, aunque seguramente disparó al punto máximo las emociones de los allegados a Ramiro, que de por sí venían muy altas porque están viviendo instancias decisivas del caso.

--Me imagino. Pero siguiendo con cuestiones de tribunales te quería preguntar por algo que me contaste hace 15 días y no vi otras novedades: qué pasó con las ratas en Tribunales, las pudieron erradicar?

--Parece que la cosa viene complicada.

--¿Por?

--Porque no dan en la tecla para frenar la invasión de roedores. La biblioteca del palacio, que había sido trasladada momentáneamente, ahora directamente quedó clausurada. Y sin término de reapertura.

--¿Algo de la zona para ir cerrando?

--Sí, donde volvieron a festejar es en Coronel Dorrego...

--¿Por la excelente cosecha de trigo que tuvieron y a cuenta de la que viene?

--No, aunque podría ser también. Es por otro primer premio internacional para una planta de elaboración de aceite de oliva del distrito. Se trata de El Faro, que ganó en la categoría aceites frutados intensos en producción convencional del Hemisferio Sur, en la Expoliva 2019 a la calidad virgen extra que se realizó la última semana en Jaén, España.

--¿Es la misma que ya había logrado otras distinciones?

--Sí, como ArgOliva 2018 y en Sabores 2014. De todos modos, Ignacio Bottini, el propietario, destacó que las condiciones agroecológicas imperantes en el partido son las que hacen la diferencia, pero que no deja de destacarse la consideración de ser tenida en cuenta en el principal mercado mundial de aceite de oliva y en competencia con países poderosos como Sudáfrica, Australia, Chile y hasta el mismo España.

--Claramente, lo de Coronel Dorrego en aceites de oliva llegó para quedarse. Bueno, ahora paga vos la cuenta y nos vemos el próximo domingo.

--Por supuesto, ya es un clásico que no garpes. Nos vemos.