El juicio por la muerte de Barragán terminó con un escándalo

La jornada de alegatos en el juicio por el homicidio de Ramiro Barragán terminó con un escándalo, cuando el tribunal -como es habitual en estos casos- le dio la última palabra a los acusados y Juan Manuel Ortiz desligó a Gastón Figueroa y apuntó a otra persona.

Dijo que el otro detenido no había participado en el asalto que terminó de manera trágica sino que había sido un tal "Brian".

En ese momento, familiares de Barragán estallaron. Respondieron con gritos, en particular la madre del joven fallecido, a quien fue difícil de controlar en medio de una lógica crisis de nervios.

Hubo duros cuestionamientos a la labor de la asesora legal del joven, Fabiana Vannini, quien ejerce como defensora oficial en el caso y el juez Ricardo Gutiérrez, presidente del Tribunal en lo Criminal Nº 1, cerró abruptamente el debate y pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves 6 a las 12, cuando se conocerá el fallo.

Los acusados ya adelantaron que no van a estar presentes en la lectura.

La palabra de Ortiz -que hasta el momento no había declarado ni en la etapa de instrucción ni durante el juicio- no tiene ningún tipo de valor jurídico, porque no se toma como un acto de defensa. De hecho, ya existe un fallo de la Suprema Corte en ese sentido.