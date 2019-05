En un minuto: las 5 noticias que tenés que saber a esta hora del día

La Nueva. te muestra de lunes a viernes a esta hora del día el resumen #EnUnMinuto de las noticias que no te podés perder.

1) "Tenemos todo para salir adelante"

El director del Banco Provincia Juan Curutchet destacó la baja de la inflación en el último mes, reconoció que la gente "está sufriendo" la situación económica pero "con estas medidas de fondo, tenemos todo para salir adelante".

2) Procrear en Bahía

El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, abre hoy y hasta el 2 de junio la inscripción para un desarrollo urbanístico en Bahía que contará con 57 viviendas, ubicadas en Colón y Arias, con precios que van de $ 1.650.000 a $ 2.700.000.

3) Indignación en Tucumán

Una maestra jardinera de Tucumán filmó la humillación que le provocó a un alumno de cinco años por la eliminación de River de la Copa de la Superliga frente a Atlético Tucumán. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron indignación.

4) Clan Benítez

Gonzalo, uno de los integrantes del Clan Benítez acusado de partícipe necesario, se defendió poco antes de ingresar a la audiencia preliminar del juicio y dijo que es inocente: "Lo que más me molesta es que me culpen por cosas que nunca hice, sino no estaría en libertad".

5) Confirman el juicio a Cristina

Tras varias idas y vueltas, la Corte Suprema de Justicia informó a través de un comunicado que el juicio de la causa conocida como Vialidad, en el que será juzgada la expresidenta Cristina Kirchner , deberá comenzar el martes próximo, tal como estaba previsto inicialmente.