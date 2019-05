"Me culpan por cosas que nunca hice", dijo uno de los integrantes del Clan Benítez

Sentado en uno de los bancos de la planta baja del Palacio de Tribunales, y poco antes de ingresar a la audiencia preliminar del juicio, uno de los integrantes del denominado Clan Benítez habló y dijo que es inocente.

"Lo que más me molesta es que me culpen por cosas que nunca hice, sino no estaría en libertad", aseguró Gonzalo, quien junto a su madre Nélida Llanos fueron procesados sin prisión preventiva.

El joven afirmó que espera la llegada del debate "para que se aclaren las cosas y se termine todo esto, porque estoy cansado de tantos problemas".

"Quiero que digan la verdad y cómo fueron las cosas, nada más. Siempre estuvieron por su voluntad", mencionó acerca de las víctimas.

Finalmente, agregó que todo lo sucedido "me cambió mucho la vida, porque no puedo conseguir trabajo y me dejaron mal parado por algo que no hice".