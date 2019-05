"Somos conscientes de que en el bolsillo no se nota, pero con las medidas de fondo tenemos todo para salir adelante"

El director del Banco Provincia Juan Curutchet destacó la baja de la inflación en el último mes, reconoció que la gente "está sufriendo" la situación económica pero aseguró que se están construyendo "bases sólidas" para que el país salga adelante "con mucha más fortaleza".

"La inflación empieza a mostrar tendencia a la baja porque ya no hay emisión monetaria. El Banco Central ya no asiste al Ministerio de Economía como lo hizo durante décadas, hay equilibrio fiscal, se sinceraron los precios. Costó muchísimo, mucho más de lo que imaginábamos y queríamos los argentinos, pero tenemos bases mucho más sólidas", dijo en diálogo con LU2.

Ayer el Indec difundió la inflación de abril y fue más baja de lo que se esperaba en el gobierno: 3,4 %.

"Hoy todo el mundo está sufriendo porque le cuesta mucho la situación pero hemos construido la economía con pilares más sólidos. Soy consciente de que en el bolsillo no se nota ni se ve pero con estas medidas de fondo, creo que tenemos todo para salir adelante y los próximos meses van a ser bastante mejores", aseguró.

Curutchet, que visita Bahía Blanca hoy para desarrollar diversas actividades, reconoció que la inflación de todas formas es alta y no es la que quiere el gobierno y parafraseó a la gobernadora María Eugenia Vidal: "No vamos a negar lo que todos sabemos que está sucediendo".

En ese sentido, se mostró convencido de que el país saldrá adelante con mucha más fortaleza.

"Los procesos económicos son largos. Quizás eso no se planteó adecuadamente. Se tendría que haber explicado mejor a la sociedad que este era un proceso de largo aliento", afirmó.

Y agregó: "Como el proceso es largo y cuesta mucho, quizás hay que explicar mejor de entrada. Creo que tuvimos exceso de optimismo".

Sin soluciones mágicas

El director del Banco Provincia también habló de la expresidenta Cristina Kirchner y su posible candidatura al afirmar que "tiene un diagnóstico equivocado y con recetas del pasado".

"Exactamente qué va a hacer no sabemos porque no lo ha anunciado pero voy a trabajar para construir una propuesta mejor y que la senadora [Kirchner] no gane", dijo.

En ese contexto, agregó que el mundo es cada vez más complejo y que "no hay soluciones mágicas".

Descuentos y pymes

En otro tramo, el dirigente destacó las "dos grandes líneas troncales" que impulsó con la gobernadora Vidal que son la promoción de supermercados para los clientes del banco y la línea de descuentos de cheques a pymes.

Curutchet afirmó que el descuento en los supermercados se hará al menos hasta fin de año y que está teniendo muy buena respuesta de la gente.