A un año del asesinato de Agustina Bustos: "Era todo lo que un padre quiere"

El papá de Agustina Bustos, la chica de 19 años que mataron en el barrio Rucci, recordó hoy a su hija al cumplirse un año de su asesinato y dijo que "era todo lo que un padre quiere".

"Es aprender a vivir de nuevo, estamos aprendiendo a vivir sin Agustina. Es una jornada no muy feliz, pero es una jornada que tenemos que transitar con familia y amigos", dijo Eduardo Bustos en diálogo con LU2.

El padre de la joven contó que hoy se llevará a cabo una marcha a las 20 en la plaza Rivadavia para reclamar justicia no solo por Agustina, sino también "para reconocer a todas las personas que murieron de forma trágica y pedir el castigo para los culpables".

"[Agustina] era todo lo que un padre quiere. Era lo que yo pretendía que sea. Lo que yo nunca pude ser, iba a ser mi hija", confesó el padre de la joven asesinada.

Hoy a las 17 se pintará un corazón en Piedra Buena al 1.700, el lugar exacto en el que asesinaron a Agustina y por el que Eduardo aún no desea pasar: "Yo no voy a ir, todavía no puedo pasar por ese lugar. No quiero ir", confesó.

El 3 de abril a la noche, presuntamente para robarle objetos, mataron a Agustina en el barrio Rucci e inicialmente la Policía detuvo a 3 menores de edad, pero luego fueron liberados. A partir del hecho hubo destrucción, quemas de casas y marchas en reclamo de Justicia.

Luego, las autoridades detuvieron a Matías Moreno, de 18 años en ese momento, y lo imputaron por el homicidio de la joven.

Bustos manifestó que confía en el fiscal Jorge Viego y también en el abogado que lo representa, pero admitió que está disconforme con el sistema judicial: "Generalmente, cuando hay un hecho delictivo, al que atrapan es una persona con antecedentes que no puede estar en la calle [...] Las leyes son muy blandas para los que delinquen".

Por último, Eduardo aseguró que se sintió "acompañado en todo momento por el Estado" y se refirió puntualmente al apoyo de la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Héctor Gay: "Cada vez que lo requerí me recibió de manera automática", concluyó.