Preocupación en Vialidad Nacional por el "desguace" que sufre la institución

Eduardo Palomo, secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional del 19º Distrito de Bahía Blanca, reconoció los temores de los trabajadores locales por lo que, entienden, el desguace que está llevando a cabo el Estado.

“A nosotros no nos sorprende lo que está sucediendo en otros lugares del país. Ya lo habíamos denunciado en octubre, alertando el desguace que estaba realizando el Estado en Vialidad Nacional”, señaló el líder gremial, en referencia a la denuncia que efectuó días atrás el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) respecto a la intención de venta de sedes distritales en cada provincia.

“Hoy por hoy corren riesgo todos los inmuebles del ente. El caso más concreto actualmente es el de Corrientes, en el que hay un negocio inmobiliario de por medio para sacar de allí al Distrito y que unos privados usufructúen esas tierras”, agregó.

Aunque Bahía Blanca no estaría comprendido en estas decisiones, Palomo señaló que se mantienen alertas.

“Lo que están haciendo es declarar ociosos esos inmuebles, cuando no es así. Aquí en Bahía aún no ha pasado nada, pero ésto es cuestión de tiempo. No estamos exentos de correr ese riesgo, porque ésta gente no entra en razones ni entiende que son lugares útiles, en los que funcionan talleres o se guardan maquinarias. Sólo parecen ver el negocio inmobiliario en favor de su conveniencia”.

Y añadió: “Por ejemplo, en el terreno ubicado en Saavedra y Montevideo, enfrente a nuestra sede actual, que estaba a resguardo de Vialidad Nacional desde hacía más de 50 años, terminaron montando una antena, cuando nosotros lo habíamos pedido para utilizar el espacio para recreación de los empleados y la comunidad en general, con la intención de levantar unas estructuras y armar una pista de salud; pero el expediente dio mil vueltas y jamás nos dieron una respuesta”.

Palomo esgrimió que tales determinaciones sólo tienen un fin: ajuste.

“Cuesta encontrarle una explicación a todo este tema. Yo creo que es parte de la premisa de ajustar y achicar los distritos. Generalmente, los distritos tienen muy buenas instalaciones y están ubicadas en zonas estratégicas, que son apetecibles para los privados. Sin ir más lejos, el nuestro está a 10 cuadras del centro. Y no hay que olvidar que ese edificio fue pensado para que lo usemos nosotros y hoy es compartido con la UTN. Y así sucede con la gran mayoría, en los que Vialidad Nacional empieza a ceder espacios y se va achicando cada vez más su infraestructura”.

En Bahía Blanca son más de 140 las personas que desempeñan labores en esa dependencia nacional.

“La gran mayoría tiene fijada categoría 11, que cobra un sueldo básico de entre 9 y 10 mil pesos”, remarcando la preocupación por otro tema que los afecta, como son lo salarios y la falta de recomposición sobre lo perdido en 2018.

“En ese tema, por ejemplo, en las paritarias de 2018 quedamos abajo casi un 35 por ciento. Y en la apertura de las reuniones para 2019 ya nos dijeron que no hay presupuesto para recomponer los sueldos. O sea que quieren hacer borrón y cuenta nueva. Creo que la idea es incomodar a los empleados con el tema salarial, asfixiándolos para que tomen la decisión de irse”.

Además, Eduardo Palomo remarcó que los porcentajes de aumentos se dan sobre los ítems en blanco.

“Todos saben que nosotros tenemos varios conceptos en negro, como son movilidad o productividad, que hacen subir un poco el sueldo. El porcentaje que otorguen no va a mover demasiado la vara, porque, por ejemplo, en Bahía Blanca la gran mayoría de los empleados tiene un básico de 9.000 pesos en blanco, a lo que se suman 10 mil de productividad, que lo pueden sacar o bajar cuando ellos quieran”.

El secretario general del sindicato local señaló que también hay atrasos en los pagos de los adicionales.

“Recién la semana pasada depositaron los adicionales de enero, por lo que atrasados casi dos meses en ese aspecto. Eso genera mucha preocupación en los trabajadores”.

Al respecto, mencionó que los empleados de Vialidad quedaron en el medio de pujas políticas cuando se produjo el corte de la Ruta 3, luego de la intensa lluvia a mediados de enero.

“La gente se enojó mucho con el corte de la ruta 3 hacia Monte Hermoso, como también recibimos presiones de los intendentes de Dorrego y Monte Hermoso para habilitarla lo antes posible. Pero nadie se fijó en cómo tuvimos que trabajar, porque las cuadrillas estaban conformadas por poca gente, dónde tuvimos que dormir y ni siquiera sabiendo si vamos a cobrar los adicionales correspondientes. Hubo compañeros que estuvieron casi dos semanas fuera de sus casas, durmiendo en casillas, trabajando alrededor de 15 horas al día y poniendo plata de su bolsillo para comer porque los adicionales no se pagaron en tiempo y forma”.

Y añadió: “El trabajador tiene muchísima buena voluntad, pero así no se puede seguir. Hay muchos compañeros que están casi bajo la línea de la pobreza. Por eso le pedimos al Jefe de Distrito que interceda, porque por más que sabemos que no es responsable de los pagos, sí es el representante de la entidad ante los trabajadores”.