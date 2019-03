Bahienses viajaron a Malvinas a visitar a un familiar caído: "Pudimos darle ese abrazo que nunca le habíamos dado en 37 años"

Dos mujeres bahienses regresaron ayer de un viaje a las Islas Malvinas en el que fueron a visitar a su familiar caído durante la guerra de 1982: "Pudimos darle ese abrazo que nunca le habíamos dado en 37 años".

Víctor Oscar Olavarría había nacido en Bariloche, tenía 18 años y hacía el servicio militar en Bahía Blanca. Tuvo una vida muy dura: su mamá falleció de joven y fue criado por su tía, lejos de sus hermanos.

Por eso haber llegado a nuestra ciudad en 1982 lo llenó de emociones positivas, ya que se reencontró con su hermana, que vivía aquí desde hace tiempo. Sin embargo, estalló la guerra.

Su hermana Irma y su sobrina Lorena hablaron con Canal 9 sobre la experiencia que vivieron al visitar el cementerio de Darwin.

"Soy sobrina del soldado Víctor Oscar Olavarría y digo soldado porque así fue como lo despedí. Esa fue la última imagen que tengo de él, vestido de soldado. Hace 37 años que para nosotros es nuestro héroe y estar ahí y poder abrazar su tumba, saber que estaba reconocido nos generó un montón de sensaciones. Volvemos con mucha paz", contó Lorena.

"Mucho frío, mucho silencio, mucha tristeza", describió sobre Malvinas. Y agregó: "Se respira la tristeza. Cuando me fui sentí otra cosa, que fue la paz, tal vez por todos estos gestos, este acompañamiento. Te vas con otra sensación, pero cuando llegué era mucha tristeza, mucha desolación de este lugar tan nuestro y no tanto".

Irma y Lorena fueron a las islas en una comitiva de 65 familiares de 22 héroes argentinos identificados en el último año por el equipo de antropología forense.

"Fue un momento de mucho amor, de mucha tristeza porque es muy duro estar en ese lugar y saber que él se queda ahí", sostuvo Lorena sobre el momento que vivieron en el cementerio.

"Tuvimos mucho tiempo gracias a Dios, fue un gesto humanitario poder desplegar nuestra bandera, pero todo desde el amor, desde la paz, desde el diálogo", expresó.

Y concluyó con un pedido: "Tenemos que seguir pidiendo estos viajes, hay muchas familias como la nuestra que recién ahora estamos haciendo el duelo. El martes estuvimos con el presidente [ Mauricio Macri ] y fue lo que le pedimos, hay que seguir insistiendo con esto y acompañar a los familiares. Nuestros soldados son héroes y están allá, pero los que estamos acá, somos la familia que los extraña y somos la familia que no los tenemos. No nos olvidemos de las familias nuestros héroes. No nos olvidemos".