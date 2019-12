Luego de 11 meses muy difíciles, llegan las buenas noticias para los petroleros

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Luego de atravesar muchas vicisitudes en los meses anteriores, 2019 parece irse con muy buenas noticias para los trabajadores del sector petrolero de nuestra ciudad.

Entre ellas, se puede mencionar el final feliz que tuvo la historia de los 36 ex empleados de la refinería Eliçabe que no conseguían destrabar los expedientes de sus jubilaciones y la recomposición salarial que se logró la semana pasada.

A ello se suma la reapertura de la empresa Biobahía, con la reincorporación de las 60 personas que estuvieron suspendidas por dos meses y la inauguración oficial de la temporada 2019-2020 de la colonia de vacaciones “Jose Montani” en Monte Hermoso.

“Fue un año realmente desgastante, pero lo estamos cerrando mucho mejor de lo pensado”, analizó Gabriel Matarazzo, secretario general del sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible de Bahía Blanca y artífice directo de la mayoría de esos logros.

Y añadió: “La verdad que la problemática de esas 36 familias me tenía muy mal en lo personal. Fui compañero de la gran mayoría de esas personas en la refinería y con varios tengo una amistad de muchos años, por lo cual me sentía en deuda por lo que estaban viviendo. Por suerte, y tras mucho tiempo de gestiones, la situación se destrabó y ya casi todos tienen la jubilación aprobada”.

El dirigente gremial señaló que Anses reconoció sus errores y solucionó el inconveniente que involucró a 36 personas que se desempeñaban en la refinería bahiense y que esperaron casi un año y medio.

“Conocí todos los recovecos de Anses buscando soluciones. Estuve más un año yendo día por medio. Lamentablemente, y por más que la Ley era muy clara, la solución llegó cuando la situación tomó estado público e hicimos la toma pacífica de las oficinas centrales de Anses. Nos corrieron permanentemente el arco para que no llegáramos nunca. Estuvieron todo este tiempo dilatando la situación. Y en eso culpo a la gente del PRO, porque el ministerio del Interior y de Trabajo siempre nos trataron muy bien y nos apoyaron en este pedido. Los únicos que no entendían el pedido eran los funcionarios del PRO que estaban en Anses. De eso no me caben dudas y asumo la responsabilidad por lo que estoy diciendo”, disparó Matarazzo.

“Eran 36 familias que venían pasando penurias, comiéndose mes a mes los ahorros de toda una vida de trabajo. Incluso, hubo varios que les afectó la salud”, señaló el líder sindical.

Matarazzo se refirió también a la trascendente labor que desarrollan los gremios para sostener el pacto social y la red de contención que despliegan en la comunidad.

“Estoy convencido que la situación en Argentina no se salió de control por el gran trabajo que realizaron los gremios y las organizaciones sociales. Los sindicatos realizan un trabajo de contención muy importante, que no es reconocido. Lamentablemente, este gobierno siempre intentó ligar a los gremios con la palabra corrupción. Lo importante es que los trabajadores sepan quién es quién. Este gobierno nunca quiso a los sindicatos”.

Y cerró: “Sin ir más lejos, ¿qué hubiera sucedido con esos 36 trabajadores de la refinería que esperaban su jubilación si el gremio no los hubiera apoyado en su reclamo? Todavía estarían esperando algo que corresponde por Ley”.

En Monte Hermoso

El sábado pasado, con una cena, Matarazzo abrió la temporada veraniega en la colonia de vacaciones “Jose Montani” en Monte Hermoso.

Allí, Matarazzo recibió un reconocimiento por parte del Centro de Jubilados del gremio.

“Nos entregaron presentes al gremio que me toca dirigir y también a Pedro Milla (secretario general) y Mario Lavia (secretario gremial), de la Federación Nacional Petrolera, reconociendo la labor que desarrollamos por los pasivos del sector. Nos llena de orgullo porque demuestra que estamos haciendo las cosas bien y nos ocupamos de la toda la familia petrolera”.

En la inauguración formal de la temporada, estuvieron presentes el actual y el futuro intendente de Monte Hermoso, como son Marcos Fernández y Alejandro Dichiara respectivamente.

“Son personas que nos acompañaron en todo momento cuando decidimos invertir en ese hermoso lugar. Queríamos hacer esa obra en tierra amiga y pudimos lograrlo con mucho esfuerzo y una buena administración. Es un lugar visitado por petroleros de todo el país y se sorprenden por las comodidades que encuentran y, obviamente, por las playas de Monte Hermoso”.

También estuvieron presentes en el acto, el concejal bahiense Luis Calderaro, el electo senador provincial Marcelo Feliú y representantes de los gremios Empleados de Comercio, Dragado y Balizamiento, UPCN y AEFIP, entre otros.

“Este hotel lo hicimos a nuevo hace un par de años. Levantamos un edificio de 4 pisos con todas las comodidades, ampliando la capacidad y las comodidades”, señaló Matarazzo.

“Este verano contaremos con cocheras propias, algo que era muy requerido por los afiliados. El año pasado adquirimos un terreno que da al fondo de nuestro establecimiento y aprovechamos para transformarlo en un lugar para que se puedan dejar vehículos al resguardo del sol y el calor”.

Ubicada en Río Asunción 129, a muy pocos metros de la playa, la Colonia de Vacaciones fue la opción que eligieron muchos afiliados para vacacionar en los veranos pasados.

“Los afiliados ya disponen de este hermoso lugar para venir a descansar a muy bajo costo. Hicimos una inversión muy importante y hoy se ve reflejada”, cerró Matarazzo.

La capacidad es de 20 habitaciones, con cama matrimonial, cucheta y baño privado. Todas tienen aire acondicionado y televisor, con cable incluido.

Además, se incorporó wi-fi en todos los sectores y es opcional el servicio de ropa de blanco, lo cual también permite economizar. También se instalaron diversas máquinas para hacer ejercicios físicos y casilleros individuales donde las familias dejan las cosas de playa.

En el tercer piso, en tanto, funciona un SUM, que lleva el nombre de Juan Carlos "Toto" Avio (otro ex secretario general y primer presidente del Centro de Jubilados Petroleros de Bahía Blanca).

Según se informó, la colonia de vacaciones, que lleva el nombre del ex secretario general del Sindicato local y también de la Federación nacional, permanecerá abierta hasta los primeros días de abril.

Cabe recordar que el sindicato adquirió el edificio, donde funcionaba un modesto hotel, en 1986. Tenía sólo 11 habitaciones, con sectores básicos. La comisión de aquel entonces mejoró las instalaciones y se lo utilizó hasta 2012, cuando, bajo la gestión de Gabriel Matarazzo, se decidió derrumbarlo y hacerlo a nuevo, con la ayuda económica de la Federación.

Incremento salarial en las refinerías

La semana pasada se concretó la revisión salarial para la rama refinerías del acuerdo paritario vigente, estableciéndose un aumento salarial del 4,2% para acompañar el proceso inflacionario y mantener el poder adquisitivo.

El nuevo incremento, que en Bahía Blanca impactará en los trabajadores de la refinería Eliçabe, se aplicará a partir del 1 de noviembre sobre los valores vigentes a abril de este año, en el marco del CCT 449/06.

“El porcentaje se suma al 9% acordado en octubre que se continuará abonando tal cual estaba establecido”, señaló Matarazzo.

Y agregó: “Seguimos monitoreando la situación mes a mes, casi como en los tiempos de Alfonsín y la hiper. Lo importante es que seguimos peleándole a la inflación para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo”.

El 18 de diciembre la comisión directiva del SPYGPA volverá a sentarse con la cámara empresaria para discutir una nueva revisión del acuerdo.

“La situación es muy desgastante para todos los sectores. Porque hay que negociar mes a mes. Esperamos que el nuevo gobierno pueda controlar la inflación y todo vuelva a normalizarse. No será fácil, pero los trabajadores no pueden seguir siendo los patos de la boda”.