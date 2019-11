Maltrato en el jardín: "La maestra lo arrastró por el pasillo y le dejó marcado el cuello"

Andrea, la mamá que denunció que su hijo fue maltratado en un jardín privado del centro de Bahía, habló esta mañana por LU2 y pidió que la maestra acusada "no tenga más contacto con chicos".

La mujer contó que su hijo sufrió maltrato por una de las señoritas de "Besitos de Chocolate", el jardín ubicado en San Martín al 400.

"Empecé a ver las marcas en el cuello de mi hijo. Le pregunté a la maestra qué había pasado y me dijo que se había peleado con uno de los nenes", relató Andrea.

Y agregó: "Me fue disconforme porque no me cerró. No era la primera vez que venía con marcas. Pasaron uno o dos días, le pregunté a mi nene y empezó a sacar a la luz esto".

La mujer contó que, como pudo, el nene le dijo que cuando lo maltrató no podía respirar, tenía el cuello rojo y después la docente le dio un vaso de agua.

Desde ese entonces, Andrea no pisó más el jardín y fue a Fiscalía.

"Como todo chico, mi hijo tiene sus peleas con otros nenes. Pero más allá de que sea un chico inquieto y tenga sus rebeldía, nada justifica esta aberración [...] Espero que la docente no tenga más contacto con chicos", pidió la mamá del nene que está en tratamiento psicológico.

Andrea contó que hay otros casos de chicos que sufrieron agarradas de brazos y tirones de pelo, pero el caso más fuerte fue el de su nene.

"Hay una docente que vio el momento del hecho: ella (por la docente acusada) lo arrastró por el pasillo de su buzo y el cierre le dejó marcado el cuello; lo estaba ahorcando", relató la mamá.

"No voy a parar hasta que se haga justicia. Esa persona no puede tener más contacto con chicos y la persona que estaba a su cargo tampoco", cerró la mujer.