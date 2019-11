Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Para el trabajador municipal no fue un día más. El viernes pasado celebró su Día con varios motivos para hacerlo, muchos de ellos por logros conseguidos por el sindicato que los agrupa y los representa con Miguel Agüero como secretario general.

“Nosotros nos referenciamos en la fecha en que se creó la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la Argentina (COEMA), mientras que otros gremios celebran el día en el que se aprobó la primera sanción en Cámara de Diputados bonaerense de la Ley 14656, que fue el 24 de septiembre de 2014. Mas allá de ese dato anecdótico, es una fecha muy especial. Obviamente que ya no se puede festejar de la manera que nos gustaría, con alguna fiesta o agasajo, pero llevamos en alto la bandera del trabajador municipal todos los días”, resumió Miguel Agüero, líder del STMBB.

Agüero volvió a remarcar la importancia del trabajador municipal en el desarrollo de la gestión política.

“Siempre digo que para que la gestión del Ejecutivo brille, el trabajador es una herramienta imprescindible. En ese sentido, a partir de 2018 llegamos a un equilibrio en las negociaciones, porque nosotros pensamos que el trabajador rinde más si está cómodo y percibe que las cosas son justas”.

Y agregó: “A su vez, la ciudad reconoce las labores del trabajador municipal. Ya no cabe ese mito urbano de que el mejor puesto es ser empleado municipal porque no hace nada. Hoy se ve que tanto la administración central en el Palacio Municipal, las delegaciones y el Hospital están funcionando excelentemente, llevando soluciones a los vecinos”.

En ese sentido, el secretario general valoró que el intendente no haya incrementado la planta permanente y el buen funcionamiento que está teniendo la Junta de Ascensos y Promociones.

“Otra faceta que hay reconocer de Héctor Gay es que mantuvo la planta permanente municipal por debajo del 1% de la población. Con esto quiero decir que nunca se sobrecargó de personal, como se suele hacer en otros lugares, y permitió manejar mejor los recursos”.

“También está funcionando muy bien la Junta de Ascensos y Promociones, evitando designaciones a dedo por ejemplo y resolviendo rápido problemáticas como cambios de tareas o nombramientos. Hoy todos los nombramientos son por concurso, lo que profesionaliza los cargos y las tareas”.

En cuanto a la labor del sindicato, señaló que actualmente se encuentra enfocado en mantener y sumar servicios.

“También trabajamos mucho en pos del deporte y fundamentalmente en aspectos sociales. Como por ejemplo, los viajes que hacemos con los hijos de afiliados. Por ejemplo, acaba de volver un contingente de Mendoza y ya se están pensando algunos más. Esas vivencias permiten que los chicos se sientan parte del gremio, algo que yo viví con mi papá en la UOM y que despertó mi vocación sindical”.

“Hemos hecho una inversión muy importante para digitalizar servicios y mejorar la plataforma comunicativa, para que la relación sea directa entre el afiliado y el gremio, más allá de la labor que desarrollan los delegados de cada área. Eso nos permite que la información gremial llegue a todos por igual”.

Las elecciones de octubre generan expectativas para encarar 2020.

“Tenemos una relación muy madura con el Ejecutivo, en el que los interlocutores son válidos y resolutivos. Pero hay que ver cómo repercute el cambio de poder político a nivel provincia y nación. A nivel local, otra cuestión importante es que, en el Concejo Deliberante, cambia el miembro paritario, ya que Roberto Ercoli no estará en la próxima conformación del legislativo y se generará un escenario nuevo para discutir un tema esencial como son los salarios. La idea es no tener paritarias conflictivas y mantener la política de negociación del último tiempo. Es lo más justo y no hay tanto desgaste”.

En ese sentido, preocupa la situación de los jubilados, porque esos incrementos se atrasan respecto a los activos.

“Por ejemplo, antes había una demora de 40 a 60 días en la aplicación de los porcentajes y actualmente no se ajustan desde junio. A nosotros nos afecta, porque a los pasivos, el gremio les cubre en medicamentos la diferencia de la cobertura de IOMA, algo que no hace nadie en la provincia. Entonces, estamos quedando desfasados en los ingresos con los gastos que se producen”.

Otro aspecto que no quiere descuidar Agüero es el de turismo social.

“Es una herramienta sumamente valiosa para los trabajadores municipales puedan vacacionar, en lugares muy requeridos, a precios accesibles y con esquemas de pago con financiación propia. Muchos nos dicen que si nosotros no ofreciéramos ese servicio, no tendrían la chance de salir de vacaciones”.

¿Sigue?

El año que viene vence el mandato de Miguel Agüero al frente del STMBB y, según afirmó, aún no decidió su continuidad.

“Obviamente que es un tema que ronda en mi cabeza permanentemente. La verdad que estoy muy cómodo con el trabajo que desarrollo y del grupo que se ha conformado, pero también soy consciente que he relegado cuestiones personales y familiares por esta labor. Hoy, estoy en un 60 por ciento que sí, pero el otro 40% pesa bastante también”.

“Por fortuna, la salud me ha dado una tregua en 2019, pero tampoco me puedo descuidar. Este es un trabajo muy demandante, en el que hay que estar disponible las 24 horas de los 365 días del año y eso no es fácil de sobrellevar. Y a su vez me da mucha tranquilidad saber que hay un muy buen grupo de trabajo. Yo no soy de esos secretarios generales verticalistas, sino que me gusta formar gente capaz y que nuestro gremio sea una cuna de dirigentes, encolumnados detrás de una misma idea”.