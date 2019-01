El regreso del proyecto Down Town y del megatemplo de los mormones

--¿Cómo va, Juan María? ¿Llevás bien la sequía de fútbol?

--Muy bien, y no la extraño para nada después de haberme empachado en Madrid con el triunfo millonario. Incluso el miércoles se cumplió apenas un mes de esa epopeya ¿Vos me lo preguntás por algo en especial?

--Bueno, veo que te la dejé servida. Mala mía, así que mejor vayamos a lo nuestro y empezá tirando alguna buena para ponerle onda al verano bahiense.

--Ok, empecemos con algo bueno entonces. ¿Hace mucho que no pasas por Parchappe–Cerri?

--No sé. ¿Por qué me preguntás?

--Porque me llamó la atención la construcción de dos grandes edificios en esa zona y no me estoy refiriendo al proyecto Crono. Entonces me puse a averiguar un poco más y me dijeron que existen cinco iniciativas importantes en esa zona, dos de las cuales ya están en ejecución, una de ellos pegado a las oficinas de la SAPEM, donde iría una concesionaria de autos de la marca del rombo.

--Me acuerdo que hace unos 10 años hubo desde la Muni un ambicioso proyecto para recuperar todo ese sector pero después quedó en la nada.

--Así es. Un funcionario dijo que la idea era formar allí una especie de down town, un centro comercial y financiero con edificios en altura y parece ser que los inversores están viendo a ese sector con interés. Si bien la construcción marcha a ritmo lento en Bahía, todavía hay mucha obras en edificios.

--Seguramente en todo esto debe haber influido el complejo Crono.

--No tengas ninguna duda que la inversión en Dorrego y General Paz, con dos torres de 25 pisos, hizo que varios empezaran a mirar hacia esa zona. Igual a todo esto le falta una obra clave: la unión de las avenidas Urquiza-Napostá y Cerri, entre Belgrano y Darwin, que fue licitada en 2011, durante el gobierno de Cristian Breitenstein, y luego no concretada.

--Claro. Me acuerdo que en tiempos de Bevilacqua se habló de hacer un sistema de circulación vehicular de 17 cuadras, con varias rotondas, entre el Parque de Mayo y los terrenos donde hasta hace poco se levantaba Villa Quilmes, pasando por el Paseo de las Escultura y la Estación Sud, pero tampoco se hizo nada.

--Tal cual. Hasta ahora, más allá de estas inversiones privadas y de la apertura y pavimentación de la avenida General Cerri, desde la calle San Luis hasta Chiclana, en 2009, lo único que florece por el sector son los maravillosos jardines iniciados por el vecino don Enrique Verdugo, hoy fallecido, y continuado por otros pobladores de Parchappe. Por eso no deja de ser una buena noticia que estas nuevas inversiones privadas comiencen a cambiarle la cara a ese lugar.

--Ya que estamos con inversiones privadas, ¿qué pasó con el hotel Howard Johnson en el Camino Parque Sesquicentenario?

--Absolutamente nada. Sus impulsores tienen todo aprobado en la Muni y en el Concejo, pero no hay noticias. Quizás esperen a que terminen las obras de la autopista en ese lugar.

--Me dijeron que la autopista estaba medio parada...

--No, por lo que sé durante las fiestas el personal se tomó unos días pero todo marcha de acuerdo a lo previsto, incluso si vas por la 33 vas a ver grandes obras civiles ya ejecutadas. En cuanto al sector de El Cholo hace un par de semanas te comenté que se había iniciado la obra del viaducto de tres niveles.

--¿Y del megatemplo de los mormones en Cabrera y Pilmayquén? ¿Sabés algo?

--De este tema tengo dos noticias, una buena y otra mala.

--Empezá por la que quieras.

--La mala es que desistieron de construirlo en los terrenos que les iban a comprar a la Coope.

--¿Y la buena?

--Qué se va a hacer también cerca del barrio Patagonia, pero no me pidas más detalles porque el que me pasó el dato me pidió reserva. En unos días quizás te puedo dar mayores precisiones. Sí te digo que va a ser el mayor templo mormón de Sudamérica y que la inversión rondará los cuatro palos verdes.

--Me acuerdo que habían pedido una excepción porque querían construir una torre de 35 metros de altura, algo que no está permitido por el Código de Planeamiento Urbano, que sólo habilita 5 metros para que no dificulten las vistas del valle del Napostá.

--Exacto, y te adelanto que todos permisos y gestiones logrados en la Muni y en el Concejo deberán volver a tramitarse. Capaz en una de esas, en el nuevo lugar, pueden levantar esa torre de 35 metros.

--Hablando de toda esa zona. El otro día vi que está muy avanzado el Dow Center.

--Sí, la parte privada marcha muy bien y lo mismo sucede con las obras públicas como cordón cuneta, asfalto, agua, cloacas y gas. Me chimentaron que el lunes a la mañana va a darse una vuelta por Aldea Romana el intendente para presenciar el primer entrenamiento de Bahía Basket en el lugar.

--Te cambio de tema. ¿Ya empezó la pavimentación de Parera?

--Sí, los trabajos se iniciaron a mediados de la semana pasada y abarcan 17 cuadras entre Pilmayquén y Rawson. A esto sumale que en los próximos meses va a suceder lo mismo con el tramo de Don Bosco que va desde las vías a Sesquicentenario y algunas cuadras de Agustín de Arrieta y Ramírez Urtasum.

Llegan directivos de YPF

--Ahh… antes que me olvide, debo felicitarte por el poroto que te anotaste el domingo pasado cuando planteaste el posible regreso del regasificador y el papelón que eso implica. El tema fue planteado por “Clarín” el miércoles y se armó un revuelo tremendo.

--Gracias, está bueno que de vez en cuando me reconozcas algo. Por lo que sé el jueves van a estar en Bahía autoridades de YPF para supervisar todo lo que tiene que ver con la planta flotante que amarrará el mes próximo en el muelle de Mega, donde estaba el regasificador.

--Ayer leí en “La Nueva.” que un barco trajo una planta que se instalará en tierra para adecuar el gas antes de que sea convertido en gas natural licuado (GNL).

--Así es. En cuanto a si el regasificador regresa o no las aguas están divididas. En el gobierno dicen que no es así y algunos sospechan de una maniobra de la empresa estadounidense que tiene regasificadores para presionar en tal sentido, pero no lo creo. Es más, seguramente hicieron mal las cuentas y va a faltar gas, pero si no vuelve el regasificador van a comprar fuel oil y gas oil para alimentar a las usinas térmicas.

--Pero esos combustibles son mucho más caros que el GNL importado...

--Sí, pero antes de exponerse al papelón de reconocer que hicieron mal las cuentas es posible que acudan a esa salida.

--Hablando de salida, ¿es cierto que el otro día quedó varado un buque a la salida del puerto?

--Así es, pero el lugar exacto fue la boya 28, entre Bahía y Punta Alta. Por lo que me dijeron el carguero Good Luck no tuvo tanta buena suerte y se quedó sin máquinas y al no poder maniobrar encalló. De todas maneras lo sacaron rápido y lo fondearon a la altura de la boya 17 hasta que logró el permiso de Prefectura para continuar viaje.

--¿Alguna otra novedad del ámbito portuario?

--Sí, la certeza de que se consolida como puerto de Vaca Muerta y que deja atrás a un competidor directo como es el puerto de Zárate.

--¿Por qué lo decís?

--Porque el lunes se hará la descarga, en el muelle multipropósito de Patagonia Norte, de un equipo petrolero de grandes dimensiones. Se trata de una perforadora Petrex. La operación estará a cargo de la empresa Crexell Transportes S.A. y será supervisada por el presidente de la firma Nicolás Crexell.

--Ojalá esta tendencia se mantenga porque implica trabajo para el puerto...

--Sí, según me comentó Daniel Bortnik, controller general de la firma, ya hay fecha para otras cargas de este tipo. El año pasado, a principios de agosto, una operación similar demostró las grandes capacidades locales para manejar este tipo de cargas desde Ingeniero White a los pozos ubicados en Neuquén. Pensá que el hecho de operar desde Bahía Blanca permite ahorrar 600 kilómetros de trayecto terrestre con relación a Zárate.

--Bueno, que te parece si pedimos otra vuelta de café y me contás algo del tema municipal, me refiero a la polémica por los cargos en la DOSEM.

--Por lo que sé no hubo avances en la reunión que mantuvieron ambas partes en el marco de la conciliación obligatoria. Tanto el Sindicato como el Ejecutivo municipal tienen intenciones de solucionar el conflicto pero no hubo acercamiento porque no existieron propuestas concretas. Igual algún datito más tengo.

--Dale, avanti.

--Por lo que sé el municipio consultó extraoficialmente al Tribunal de Cuentas y este ratificó que la potestad de designar los “cargos de ley” de la obra social es del Ejecutivo, tal como ocurrió en el Hospital Municipal y en la SAPEM.

--¿Y la otra parte en qué anda?

--La obra social, a través de su abogado, solicitó que la Justicia se expida en esta cuestión pero la Muni aún no ha sido notificada. Como Gay dijo que no iba a dar marcha atrás en su decisión los ánimos en las redes sociales siguen caldeados. Bueno, y no mucho más, el resto siguen siendo operetas y fuego cruzado sobre los cuales no vale la pena opinar. Yo creo que el tema se va a terminar resolviendo en la justicia pero lo importante es que la situación llegue a su fin sin afectar a la comunidad.

Cambio de delegados y se suma Pancho

--¿Algo más de la muni?

--Que esta semana se van a anunciar cambios en dos delegaciones: Villa Harding Green y Cabildo. En la primera deja el cargo Eduardo Néstor Schwerdt y en la segunda se va Néstor Luis Bartel. Me dicen que obedeció a cuestiones operativas y que ambas salidas fueron consensuadas. Si tenés paciencia en pocos días sabrás quiénes son los reemplazantes.

--¿Y de la designación de Pancho Jasen en el área de Deportes de la Muni tenés algo más?

--Que va a empezar el 1 de marzo porque en febrero tiene un scouting de básquet, pero ya se reunió con Stortoni y está muy entusiasmado para ayudar a la Muni a extender todo lo vinculado con el concepto social del deporte.

--Bueno, avanza enero y no me dijiste nada de Monte...

--Ya te hablé del tema el domingo pasado. La temporada marcha muy bien e incluso este año cuenta con la presencia de un deportista reconocido mundialmente.

Manu tiró las redes en Monte

--Me imagino que lo decís por Ginóbili.

--Así es, el otro día se lo pudo ver tirando la red en la costa, muy cerca del faro. Esto habla de las bondades de nuestras playas y de Manu también porque alguien que llegó al techo de todo como deportista, que puede veranear donde se le ocurra, recala en Monte para disfrutar de esas cosas que muchas veces no valoramos: tranquilidad, amigos y un mar apacible.

--¿No le sacaste una foto?

--No, pero una amiga le sacó varias, aunque no me deja publicarlas.

--Bueno, antes de irnos y ya que estás con la onda verano, qué raro que no te hiciste un tatuaje sonoro...

--Uhhh veo que te cayó mal el café. Sabés que no es mi onda y ni sé de que me hablás...

--Están a la moda y parece que uno de los primeros lugares en la Argentina en comenzar a hacerlos fue Bahía, en la primera cuadra de calle Rodríguez. Mediante una aplicación paga y acercando la cámara de tu teléfono el dispositivo decodifica el tatuaje y reproduce el sonido que contiene.

--¿Es decir que me puedo tatuar el gol del Pity Martínez y reproducirlo cuando quiera?

--Chau, te volviste a zarpar así que pagá vos el café. Nos vemos el domingo que viene.

--Con todo gusto, amigo.