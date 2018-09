También con 41 años, Pancho Jasen siguió los pasos de Manu Ginóbili

Hernán Jasen anunció su retiro del básquetbol.

Pancho, quien la última temporada lució la camiseta número 5 de Bahía Basket justamente en homenaje a Manu Ginóbili, hizo oficial la noticia cinco días después de conocerse la decisión de Manu.

La carta de despedida de Pancho:

"Solo tengo palabras de agradecimiento a la vida por la posibilidad de haber hecho realidad un sueño. Hoy es un día especial para mí porque pondré punto final a mi carrera profesional.

"Fueron días de reflexión y análisis para tomar la decisión de cerrar una etapa muy importante de mi vida.

"Ha sido un viaje de 23 años intensos, llenos de emociones, buenas personas, victorias, derrotas y momentos maravillosos. Aprendí mucho de todo lo que me tocó vivir, y será algo que siempre llevaré conmigo.

"Entregué mi vida al básquet, con emoción, paciencia y sentimiento desde el primer día, no me guarde nada. Me puedo retirar tranquilo por haber dado todo lo que tenía.

"Agradecer a todos los clubes donde he jugado, empezando por Leandro N. Alem, mi querida entidad donde empecé a jugar este deporte que tanto amo y también a los clubes Andino de la Rioja, Estudiantes de Bahía Blanca, Gijón Baloncesto, Estudiantes de Madrid, Banca Cívica y Weber Bahía Basket, quienes me abrieron sus puertas para formarme como persona y profesional. Siempre serán parte de mi corazón.

"Gracias a todos por haber hecho esto posible, desde entrenadores, compañeros, diferentes staff y aficionados.

"Un párrafo aparte merece el agradecimiento hacia toda mi familia y amigos. A mis viejos Juan Carlos y Cristina, a mis hermanos Juan Ignacio y Jorgelina, a mi mujer Giselle y mis hijos Joaquín, Nahiara y Tomás. Sin ustedes no habría podido ofrecer lo mejor de mí.

"Mi agradecimiento a todos. Un fuerte abrazo. Hernán Pancho Jasen".