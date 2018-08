Qué dijo Nicolás Cabré sobre la foto de su hija que publicó la China Suárez

Tras mostrar a Magnolia, la China Suárez publicó en las redes sociales una foto de Rufina, la hija que tiene con Nicolás Cabré.

Días después, el actor rompió el silencio: Nicolás fue muy medido con sus palabras, pero dio a entender que se trató de una iniciativa de la China.

🔴 Mi budita amada 🔴 Una publicación compartida por China Suarez � (@sangrejaponesa) el 27 de Ago de 2018 a las 6:55 PDT

"Uno cuando es padre, las decisiones se toman de a dos, son decisiones que se hablan. Yo tengo, por suerte, una gran relación con la China, nos llevamos bien. A veces estamos de acuerdo, y a veces no. Pero cuando uno está separado, éstas son cosas que pasan. Tenés que aprender a comunicarte, a expresarte y a escuchar", comenzó Cabré, en diálogo con Flor de tarde.

"Yo lo resumo así. No todo es blanco y negro, están los grises y te tenés que apoyar en eso. Tenés que entender las necesidades del otro y fijarte qué es lo mejor para Rufina siempre. Después, entender y aceptar algunas cosas, por más que esté de acuerdo o no. Tengo la suerte y la paz de llevarme súper bien con la China, poder hablarlo y no tener conflictos", concluyó.

Los actores se conocieron cuando protagonizaron juntos Los Únicos -en el medio, él se divorció de Eugenia Tobal- y al año, la China quedó embarazada. Tras la llegada de Rufina, la pareja se separó. (TN y La Nueva.)