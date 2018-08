La Policía llegó a la casa de Cristina y comenzó el allanamiento en Recoleta

La Policía Federal llegó este mediodía a la casa de la expresidenta Cristina Kirchner en Recoleta para realizar el allanamiento en su departamento de Juncal y Uruguay.

El procedimiento se da luego de que el juez Claudio Bonadio recibió la notificación del Senado, que aprobó los allanamientos en las tres propiedades de la senadora por la causa de los cuadernos de las coimas.

Cristina había solicitado una serie de condiciones, pero no fueron aceptadas. Había pedido que no hubiera cámaras, que fueran presenciados por sus abogados y un senador elegido por ella. Además, pidió resguardar sus objetos personales y que no rompieran paredes.

Inminente allanamiento en una de las 3 propiedades de Cristina Kirchner. La Policía Federal llega al departamento en Recoleta: así llegó una camioneta de la división "perros"https://t.co/FGoLCsReyj pic.twitter.com/nkw9swcaMc — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 23 de agosto de 2018

Los efectivos de Infantería se apostaron frente al edificio que la senadora tiene en Recoleta y se prepararon para el acceso. Hay policías con trajes especiales y elementos técnicos.

#AHORA: Efectivos de la Policía Federal allanan la casa de Cristina Kirchner en el barrio Recoleta pic.twitter.com/OoGT31tRg5 — C5N (@C5N) 23 de agosto de 2018

Anoche el Senado aprobó por unanimidad los allanamientos, pero la votación se dividió cuando se trataron las condiciones pedidas por la senadora.

Los operativos abarcan tres domicilios: el de Recoleta, ubicado en Juncal 1306, el de Río Gallegos, en Mascarello 441, y el de El Calafate, Padre de Agostini y Los Tehuelches.