El insólito mensaje de la aplicación de un banco que se hizo viral

Un mensaje equivocado desde la aplicación de un banco fue furor en las redes sociales.

El texto que anoche les llegó a quienes tenían instalada la aplicación del banco Santander Río decía: "Mi vieja mula ya no es lo que era".

Esa frase pertenece a un capítulo de Los Simpson.

Dos horas después del envío, Santander Río llevó tranquilidad a sus clientes a través de un mensaje en su cuenta de Facebook y Twitter: "Si recibiste un mensaje no habitual en la App Santander Río, fue un error de prueba. Te pedimos disculpas. La App funciona normalmente".

Rápidamente, llegaron los memes a las redes sociales. (La Nación y La Nueva.)

Los de Santander Río mandando mi vieja mula ya no es lo que era a sus clientes transmite la confianza en los bancos que necesitamos en este momento.

En la app de santander mandaron una notificación que decía "mi vieja mula ya no es lo que era" y yo con las notis desactivadas. Jajajajaj los volví a querer aunque haga 4 meses no me funcione la tarjeta y se hagan los pelotudos.