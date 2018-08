Lucas Lazo, refuerzo de Olimpo: "Estamos muy ilusionados con el ascenso"

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

"Soy un carrilero con mucho recorrido, aguerrido, al que le gusta ser parte del circuito ofensivo del equipo".

Así se presentó Lucas Alejandro Lazo, lateral-volante rosarino de 29 años, uno de los 14 refuerzos de Olimpo, pero el único con pasado en 5 categorías distintas del fútbol argentino: Primera, B Nacional, B Metropolitana, Primera C y Federal A.

—Fuiste el primer foráneo en sumarte al plantel. Sos palabra autorizada para calificar al grupo que se formó y al equipo que se está formando.

—Hace poco hablábamos con mis compañeros y todos coincidíamos que este grupo nació bien, en lo humano, porque hay chicos con ganas, que quieren ir por la gloria; que desean el bien grupal por sobre el personal.

"Cuando llegué me encontré con una base de jugadores jóvenes, identificada con el club, con jugadores totalmente comprometidos entre ellos y con el cuerpo técnico. Estoy entusiasmado desde el primer día".

"Cachete", como ya algunos lo empezaron a llamar, sostuvo 39 de los 41 partidos de su equipo, Central Córdoba de Rosario, en la última temporada de la "C".

—Venís con rodaje, ¿ya estás a punto para el debut?

—Sí, porque arranqué la pretemporada desde el primer día y nunca bajé la intensidad. Jamás me costó entrar en ritmo. Puedo decir que estoy en carrera... (risas).

—¿Lateral o volante?

—Más volante que lateral, aunque no me molesta jugar de 4 o tener partidos donde antes de pasar al ataque es primordial quedarse y marcar.

—¿Cuál fue tu mejor momento futbolístico?

—En el torneo pasado, en Central Córdoba, donde jugué siempre de volante ofensivo por derecha. Marqué 12 goles y sentí que aporté juego y soluciones. Fue mi mejor año deportivo.

"En Olimpo tengo el mismo desafío que todos los pibes: jugar, convertirnos en un equipo fuerte y pelear por ascender. Tal vez sea prematuro decir para qué estamos, pero acá hay jugadores convencidos de lo que quieren. Intentaremos ser un elenco de cuidado, en Bahía o en donde sea".

—Ya llevás un mes en nuestra ciudad, ¿se puede saber que fuiste hablando con el DT Darío Bonjour?

—Cuando llegué me dijo que había visto algunos videos míos y que le habían dado buenas referencias, y a partir de ahí me comentó qué era lo que pretendía de mi juego y cómo debía ayudar al equipo. No lo conocía, pero me habló de frente y en 2 palabras se hizo entender.

"Tenemos que afrontar una competencia con duras batallas, y yo estoy preparado para luchar, porque si logramos algo será en base a sacrificio, voluntad y buena predisposición".

—¿Son muchos los compañeros con los que estás peleando el puesto?

—En mi carrera siempre entendí que tenés que trabajar sin hacerle ni desearle el mal a nadie. Esto es fútbol y debés convencer al entrenador. Donde te pongan tenés que jugar y demostrar todas las ganas posibles. Espero estar a la altura de lo que pretende el DT, y que el hincha reconozca mi esfuerzo.

—¿Qué conclusiones podés sacar de los 2 partidos que Olimpo disputó por Copa Argentina y en los que no pudiste estar?

—Me sorprendió el nivel y el carácter de un equipo con varios chicos que nunca habían jugado en Primera. A Gimnasia le jugaron de igual a igual, nunca les pesó el partido ni se notaron las diferencias con un adversario con más jerarquía. Olimpo está bien, y lo va a demostrar desde el primer partido.

"El fútbol es lindo y apasionante en cualquier división"

En Primera. Disputó 9 encuentros en la elite del fútbol argentino entre 2013 y 2014 con el club que lo vio nacer futbolísticamente: Rosario Central. Marcó un gol y el DT que lo hizo debutar fue Miguel Ángel Russo.

En la B Nacional. En 2015 vistió los colores de Central Córdoba de Santiago del Estero, donde sumó 30 presencias y no convirtió tantos. Además, jugó 6 cotejos (sin festejos) en la edición 2010-11 con el "Canalla".

En Primera C. Defendió la camiseta de Central Córdoba de Rosario, que dicho sea de paso fue su última entidad: disputó 112 partidos y anotó 26 goles en 3 temporadas en el "Charrúa".

En el Federal A. Durante el 2016 jugó un semestre en Juventud Antoniana de Salta y otro en Sportivo Las Parejas de Santa Fe.