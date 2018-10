"Nunca había estado en un lugar como la Villa", contó Fausto Ruesga

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

(Nota publicada en edición impresa)

Al margen de Laura Cors, hubiese sido una picardia que Bahía Blanca no tenga un jugador presente en el básquet 3x3.

Por méritos deportivos, empeño, esfuerzo y dedicación, Fausto Ruesga se ganó un lugar en el equipo conducido por Juan Gatti.

"No pensaba quedar en el plantel, yo siempre fui a cada concentración a dar lo mejor y a entrenar, pero nunca se me pasó por la cabeza quedar entre los cuatro", señaló el alero de Olimpo. Juan De la Fuente, Marco Giordano (reemplazó a Leandro Bolmaro, a quien Barcelona de España no cedió) y Juan Hierrezuelo completarán el equipo.

"Un Juego Olímpico es algo que el deportista siempre sueña, es único. No sé si compararlo con otros torneos que han estado muy buenos y los he disfrutado. Va a ser un experiencia única más allá de cómo se nos den los resultados. Nunca había estado en un lugar como la Villa", agregó.

Argentina compartirá grupo con Estonia, rival del debut (mañana a las 11), Rusia (mañana a las 13), Mongolia (jueves desde las 13) y Estados Unidos (jueves a partir de las 14.30).

Los dos mejores, a cuartos de final. "Todos los partidos van a ser difíciles, acá vienen los mejores. No vamos a cambiar nuestro objetivo por más que esté Estados Unidos, Rusia, Estonia... Tendremos que estar concentrados y dar el máximo", sostuvo.

Asimismo, Ruesga tendrá el honor de representar a la Argentina en el Dunk Contest (torneo de volcadas), a desarrollarse el lunes 15.

La rama femenina, por su parte, tendrá un Shoot-Out Contest (lanzamientos).

"Fausto es un jugador de rol que está encontrando sus momentos para poder anotar, pero nos da muchas cosas que también necesitamos, como intensidad defensiva y rebotes; tiene claro qué tiene que hacer para ayudarnos a ganar", contó el DT Gatti sobre el bahiense.