Juegos Olímpicos de la Juventud: Ruesga le dedicó el oro a "su familia, la gente de Bahía y los chicos de Olimpo"

El bahiense Fausto Ruesga consiguió la octava medalla para la delegación argentina (ya son 9 en total) en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se desarrollan en Buenos Aires.

El jugador de Olimpo se consagró campeón olímpico del torneo de volcadas disputado hoy en el Parque Urbano de Puerto Madero.

"Se lo dedico a mi familia, a la gente de Bahía y a los chicos de Olimpo", dijo Ruesga en declaraciones a TyC Sports.

"Es una alegría inmensa lo que estoy viviendo acá, ganar la de oro para Argentina es una felicidad tremenda", señaló el joven de 18, quien posó con la camiseta aurinegra ante la cámara.

¡La alegría y las sensaciones de Fausto Ruesga luego de lograr el oro para Argentina en volcadas! 🥇👏🇦🇷 pic.twitter.com/gCuShPt79t — TyC Sports (@TyCSports) 15 de octubre de 2018

"Nunca me espere ganar la de oro, vine a dar lo mejor por la camiseta pero nunca se me cruzó por la cabeza ganar", agregó el alero de nuestra ciudad.

Además, contó cómo se preparó para esto.

"En Olimpo siempre me quedo a practicar volcadas después de entrenar, me gusta mucho y me siento muy cómodo", señaló.

Mañana, el bahiense disputará los cuartos de final con la Selección de basquet 3x3, ante Georgia, desde las 16:15.

"Esperemos poder ir por el oro, sino intentaremos meternos en el podio sí o sí", avisó.