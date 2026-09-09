El Sub 15 de la Liga del Sur se juega el primer puesto ante Tres Arroyos

El seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur se mide esta tarde ante su par de Tres Arroyos, en el cierre de la primera fase del Torneo que organiza la Federación Bonaerense Pampeana.

El combinado de nuestro medio se presentará desde las 16 en cancha de San Francisco, con los dos equipos con la clasificación a la siguiente instancia asegurada.

Previo a este duelo, el equipo que conduce Federico Nieto sacó boleto a la próxima instancia tras vencer como visitante a Olavarría por 4 a 1.

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Previamente, además, había caído ante los tresarroyenses fuera de casa (por 2 a 0) y superado también a los olavarrienses en cancha de Liniers (3 a 0).