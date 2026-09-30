Olimpo, con día, horario y árbitro confirmado para visitar a Gimnasia de Chivilcoy

Se confirmó hoy el cronograma de los cuartos de final de la Zona Campeonato del Torneo Federal A que disputa Olimpo.

El aurinegro visitará el domingo a Gimnasia de Chivilcoy, por el partido revancha tras la victoria por 2 a 1 en el Roberto Carminatti.

El partido decisivo en busca de la semifinal se disputará el domingo, desde las 17 y será arbitrado por Leandro Sosa Abrile.

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El equipo de nuestra ciudad avanzará de fase empatando o -lógicamente- ganando, pero una derrota (por cualquier marcador) lo eliminará de la competencia en busca del primer ascenso a la Primera Nacional.

Esto se debe a que el Lobo tiene ventaja por haber quedado en mejor posición en el Nonagonal (fue segundo y Olimpo, tercero).

El que quede eliminado, no obstante, seguirá su camino por la Revalida, sumándose a los 16avos de final en busca del segundo salto de categoría.

Mientras que el ganador se medirá ante San Martín de Formosa o Atenas de Río Cuarto.

En la ida, ganaron los formoseños como visitante por 1 a 0, por lo que incluso perdiendo por un gol estarán en semifinales.

La revancha la disputarán el domingo, desde las 16, con Guillermo González como juez.

Además, en Mar del Plata, Alvarado recibirá a Defensores de Villa Ramallo también el domingo, pero a las 15.30, y con el puntaltense Fernando Marcos como árbitro principal.

En el primer juego de la llave igualaron 2 a 2.

Por último, en la Visera, Cipolletti será local de Sol de Formosa, a partir de las 11 y con Marcos Liuzzi como juez.

En la ida, los formoseños ganaron por 1 a 0.

*Cómo sigue

Tras disputarse los partidos revancha, los ganadores jugarán las semifinal con ventaja para el mejor ubicado en el Nonagonal.

Mientras que los perdedores se sumarán a los 16avos de final de la Reválida y enfrentarán a Defensores de Puerto Vilelas, Juventud Unida Universitaria de San Luis, Sportivo Las Parejas y FADEP.

Lo mismo sucederá con aquellos elencos que vayan siendo eliminado en semis y el perdedor de la final por el primer ascenso, que se disputará en escenario neutral y a partido único.

*Espera

Villa Mitre volverá a ver acción recién el 11 de octubre, cuando arranque la llave de la Reválida ante Costa Brava de General Pico.

La ida se disputará en La Pampa y la revancha irá en El Fortín una semana después.

Los otros cruces confirmados de la Reválida son:

Douglas Haig - El Linqueño

Kimberley - Deportivo Rincón de Los Sauces

9 de Julio de Rafaela - Gimnasia de Concepción del Uruguay

Argentino de Monte Maíz - San Martín de Mendoza

Mitre de Posadas - Boca Unidos de Corrientes

Huracán Las Heras - Juventud Antoniana de Salta

Sarmiento de La Banda - Sportivo Belgrano