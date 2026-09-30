El Sub 15 de la Liga del Sur cayó por penales ante Trenque Lauquen y quedó eliminado

El Seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur cayó hoy ante Trenque Lauquen y quedó eliminado en los cuartos de final del Torneo que organiza la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

El combinado de nuestro medio perdió por penales como visitante, luego de empatar sin goles en el partido revancha disputado en cancha del Club Argentino.

En la definición desde los 12 paso, la Liga cayó por 2 a 1 y se despidió de la competencia.

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En el partido de ida, disputado en cancha de San Francisco, también habían empatado 0 a 0.

Luego de esto, Trenque Lauquen se medirá ante el vencedero de Pehuajó o Tres Arroyos, que disputaron el partido de ida con triunfo local por 3 a 0.

El equipo dirigido por Federico Nieto llegó a esta instancia luego de ser segundo en su grupo, con dos victorias y dos derrotas en 4 presentaciones.

La Liga venció a Olavarría en dos ocasiones, por 4 a 1 en Bahía y 3 a 0 de visitante.

Mientras que cayó ante Tres Arroyos, ganador de la zona, por 1 a 0 en nuestra ciudad y 2 a 0 en la revancha.